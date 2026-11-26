Pecco Bagnaia avrebbe voluto salutare la Ducati non solo nel paddock, com’è avvenuto pochi minuti fa a Valencia, ma anche in pista, per salire per l’ultima volta in sella alla Desmosedici con cui ha vinto due Titoli Mondiali.

Ad impedirgli di farlo non è stato come si pensava l’infortunio al piede, bensì un piccolo sanguinamento alla testa che al momento ha invitato alla prudenza.

Ecco le parole del pilota di Chivasso che se le cose non dovessero cambiare salterà anche il test di martedì dove ad aspettarlo c’è l’Aprilia RS-GP27 850cc gommata Pirelli.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Assenza GP Valencia 2026

“Non corro per un piccolo ematoma alla testa – ha detto così come riportato da Sky Sport- Al momento dai medici è un no anche per il test di martedì. Ma essendoci cinque giorni ancora il piccolo ematoma potrebbe – lo spero tanto – anche evolvere in meglio. E comunque se potessi fare il test dovrei andare con molta tranquillità.”

Di certo Bagnaia non si aspettava un epilogo simile quando, alcuni mesi fa, aveva reso nota la fine del suo lungo percorso con il costruttore bolognese. Dopo stagioni condivise, ricche di trionfi, affermazioni e due titoli iridati vinti nella categoria principale, il centauro piemontese contava di salutare la Ducati in moto, sotto gli occhi del pubblico e del Team che lo ha sostenuto nel tratto decisivo del suo cammino professionale.

Il responso dei dottori, però, non ha lasciato margini. Pur desiderando tornare in pista, il pilota ha dovuto fare i conti con un ematoma che ha convinto i medici ad adottare la linea della prudenza assoluta. Una precauzione logica, specie pensando che il campione azzurro si appresta a iniziare una tappa inedita e impegnativa del proprio percorso agonistico.

Martedì, difatti, è fissata la prima presa di contatto con l’Aprilia. In quell’occasione Bagnaia dovrebbe dare (il condizionale è d’obbligo) ufficialmente il via alla sua nuova avventura, iniziando a familiarizzare con la RS-GP27 da 850cc, progettata in base alle normative che accompagneranno il prossimo ciclo della MotoGP.

Proprio per questo il pilota e il suo staff preferiscono evitare qualsiasi azzardo. Ci sono ancora diversi giorni per osservare l’evoluzione del quadro clinico e verificare se ci saranno progressi. L’auspicio di Bagnaia è di ottenere l’idoneità medica per svolgere quantomeno qualche tornata di prove, pur senza spingere al limite. Se così non fosse, sarà costretto a posticipare l’esordio sulla moto di Noale, mettendo la parola fine al capitolo Ducati con un commiato nel paddock anziché con gli ultimi giri sull’asfalto a cui teneva così tanto.

Video saluto Ducati a Pecco Bagnaia

Foto: Simon Patterson

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