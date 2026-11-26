Ducati ha salutato Pecco Bagnaia al termine della sua avventura con la Casa di Borgo Panigale. Attraverso un lungo comunicato pubblicato alla vigilia del GP di Valencia, il costruttore emiliano ha ripercorso le tappe di un rapporto che ha segnato un’epoca, dai primi passi in MotoGP fino ai due titoli mondiali conquistati insieme.

Un omaggio sentito a un pilota che, come sottolineato da Ducati, è passato dall’essere un rookie a diventare una vera leggenda in “Rosso”. Di seguito il comunicato Ducati.

Pecco e Ducati Corse: un lungo ciclo vincente. Non soltanto una storia di successi, ma un sogno condiviso che ha preso forma giro dopo giro, gara dopo gara, fino a diventare una parte indelebile della storia recente di Borgo Panigale e del Ducati Lenovo Team.

Il sogno qui a Valencia, sul Circuit Ricardo Tormo, la pista che ha consacrato il binomio Bagnaia-Ducati, è arrivato il momento di salutare il nostro Pecco. Quel ragazzo che sognava la moto rossa, lo stesso che da bambino si emozionava sentendo il rombo della Ducati dello zio e che, grazie al suo talento, è arrivato fino al Motomondiale. Un sogno coltivato fin dall’infanzia e diventato realtà, fino a portare il #1 sulla carena della Desmosedici GP.

The Chapter that matters – An immense heart. ❤️ #FromRookietoLegend #GraziePecco https://t.co/SGXAOC09OW — Ducati Corse (@ducaticorse) November 26, 2026

Da rookie a leggenda – Dopo essersi messo in luce tra Moto3 e Moto2, Bagnaia approda a Borgo Panigale nel 2019. Giovane, al debutto in MotoGP, ma già con idee chiare e con quel modo di essere sincero e genuino che lo ha sempre contraddistinto. Insieme al team intraprende un percorso fatto di crescita costante, fiducia reciproca e lavoro condiviso. Non sono mancati i momenti difficili, ma sono arrivati anche trionfi straordinari, emozioni irripetibili e una continua ricerca del limite che ha spinto tutti a migliorarsi, sia dal punto di vista tecnico che umano.

Un cuore immenso – Con il passare delle stagioni, la Desmosedici GP ha smesso di essere semplicemente una moto e Pecco soltanto un pilota. Tra il campione piemontese e la Rossa si è creato un legame autentico, impossibile da racchiudere in semplici numeri o statistiche. Un rapporto costruito su rispetto, amicizia e ricordi condivisi.

Perché se i trofei raccontano i traguardi raggiunti, sono le persone e le relazioni umane a custodire il valore più profondo di un’avventura.

Grazie Pecco, per ogni emozione regalata, per ogni sfida affrontata, per ogni abbraccio, per ogni vittoria e per aver sognato in grande insieme a tutta la famiglia Ducati. Pecco è una leggenda. #FromRookieToLegend #GraziePecco

Dichiarazioni Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding Vs Pecco Bagnaia

“Quando abbiamo deciso di investire su Pecco, che all’epoca era ancora molto giovane, stavamo gettando le basi di quello che sarebbe diventato il progetto MotoGP più vincente della storia Ducati. Credevamo fortemente nel suo talento e nella possibilità di crescere insieme, ma non potevamo immaginare la portata del successo che ci attendeva. Nel 2022, già alla sua seconda stagione con il Ducati Lenovo Team, abbiamo realizzato il sogno di riportare il titolo piloti a Borgo Panigale dopo 15 anni, inaugurando una serie di vittorie senza precedenti nella storia della nostra azienda e nell’era moderna della MotoGP. Ancora oggi mi emoziono pensando alla gioia di quella domenica a Valencia! Pecco è stato senza dubbio uno dei protagonisti principali del ritorno Ducati al vertice del Mondiale, ma il legame costruito in questi anni va ben oltre i risultati ottenuti in pista. Ho avuto l’opportunità di conoscerlo e apprezzarlo come persona, per i suoi valori e per la passione verso Ducati che lo accompagna fin dall’infanzia e con cui ha sempre rappresentato i nostri colori. Le sfide affrontate nelle ultime due stagioni non sminuiscono in alcun modo il percorso condiviso e non hanno mai modificato il profondo rispetto e l’affetto che provo per lui. A nome di tutta Ducati, voglio ringraziarlo per aver scritto pagine memorabili della nostra storia sportiva in sella alla Desmosedici GP e per aver fatto sognare milioni di Ducatisti nel mondo. Gli auguro il meglio per il futuro, certo che qui a Borgo Panigale troverà sempre una casa.”

Dichiarazioni Gigi Dall’Igna, Direttore Generale Ducati Corse Vs Pecco Bagnaia

“Quando penso a Pecco, la prima immagine che mi viene in mente non è una vittoria, un titolo o un record. Penso al ragazzo arrivato in Ducati con grande talento, ma soprattutto con una straordinaria voglia di imparare, crescere e costruire qualcosa di importante insieme a noi. In questi anni abbiamo condiviso un percorso incredibile fatto di lavoro quotidiano, sacrifici, momenti difficili e immense soddisfazioni. Abbiamo vissuto emozioni che porterò con me per sempre. Abbiamo riportato il numero 1 sulla Desmosedici GP, conquistato titoli storici e scritto alcune delle pagine più belle della storia di Ducati Corse. Tuttavia, ciò che rende davvero speciale questa storia non sono soltanto i risultati ottenuti. È il rapporto umano costruito nel tempo, la fiducia reciproca, il rispetto e la capacità di affrontare insieme ogni sfida, nei momenti migliori come in quelli più complessi. Pecco è stato il punto di riferimento di un gruppo straordinario e uno dei principali protagonisti del percorso che ha portato Ducati a diventare il punto di riferimento della MotoGP moderna. Con il suo talento e la sua dedizione ha contribuito in modo decisivo alla crescita della nostra moto e del nostro team, lasciando un’eredità che durerà per molti anni. Per me è stato un privilegio accompagnarlo in questo viaggio. Voglio ringraziarlo per ogni vittoria, ogni battaglia e ogni emozione condivisa. Questo fine settimana chiude un capitolo straordinario della nostra storia, ma il legame tra Pecco e Ducati non potrà mai essere cancellato. Gli auguro il meglio per il futuro, sapendo che a Borgo Panigale avrà sempre una famiglia pronta a sostenerlo e orgogliosa di ciò che abbiamo costruito insieme.”

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