Clamoroso colpo di scena nel paddock della MotoGP. Pochi minuti prima del via delle FP1 del Gran Premio della Comunità Valenciana, Marc Marquez ha scioccato il mondo del motociclismo annunciando il proprio ritiro dalle competizioni.

Il pilota spagnolo, protagonista assoluto di un’epoca del Motomondiale e considerato da molti uno dei più grandi talenti della storia delle due ruote, ha comunicato la decisione direttamente dal box davanti a tecnici, giornalisti e addetti ai lavori.

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Un momento che ha lasciato senza parole l’intero paddock del Circuit Ricardo Tormo. L’atmosfera della vigilia è stata improvvisamente stravolta quando il campione iberico ha preso la parola per spiegare le ragioni di una scelta che segna la fine di una delle carriere più importanti mai viste in MotoGP. Volti increduli tra i membri del suo team e tra gli avversari, molti dei quali hanno condiviso con lui alcune delle battaglie più memorabili dell’ultimo decennio.

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L’annuncio di Marc Marquez ha lasciato letteralmente senza parole il paddock di Valencia. Tra le immagini che stanno facendo il giro dei social spicca la reazione di Jorge Martin: il pilota dell’Aprilia è apparso visibilmente scioccato nel momento in cui ha appreso la notizia, tanto che i canali ufficiali della MotoGP hanno condiviso il filmato accompagnandolo con un eloquente “Martin è sbalordito”. Un’espressione che racconta meglio di qualsiasi parola l’impatto avuto dalla decisione del numero 93 sull’intero ambiente del Motomondiale. Nei box si respirava incredulità, con piloti, tecnici e dirigenti che hanno faticato a nascondere l’emozione. Molti rivali storici e protagonisti della griglia si sono avvicinati al box Ducati per salutare quello che per oltre un decennio è stato uno dei riferimenti assoluti della categoria. Un momento destinato a restare nella storia della MotoGP, perché con il ritiro di Marquez termina ufficialmente un’era che ha segnato profondamente il motociclismo moderno.

“Spero che vi siate divertiti come mi sono diverito io, questo sarà il mio ultimo Gran Premio” le sue parole.

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