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Moto3 | Gp Brno: Almansa ancora in pole, battuti Danish e Quiles

Terza pole consecutiva per pilota del Team Intact GP, quarta fila per Bertelle e Pini, male Carraro

di Alessio Brunori20 Giugno, 2026
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Moto3 GP Repubblica Ceca Brno Qualifiche – Non si ferma più la striscia di pole position di David Almansa, che a Brno ottiene la terza pole position consecutiva dopo quelle ottenute al Mugello e a Balaton Park.

Il pilota del Team Intact GP ha fatto segnare il best-lap che è anche il nuovo record della pista ceca con il crono di 2:04.069, battuto il vecchio record di Alvaro Carpe, 2’04.394. Per il #22 della KTM è la quarta pole stagionale, quinta in carriera.

In prima fila anche l’ottimo Hakim Danish (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI) e il leader della classifica iridata Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), staccati rispettivamente di 0.017s e 0.421s.

I piloti del Team Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe e Brian Uriarte sono in seconda fila con il quarto e quinto tempo, davanti a Eddie O’Shea (Gryd Racing), miglior pilota Honda.

Terza fila per una KTM, quella di Scott Ogden (CIP Green Power) e per le Honda di Veda Pratama (Honda Team Asia) e Joel Kelso (Gryd Racing).

I nostri Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP -MTA) e Guido Pini (Leopard Racing) scatteranno dalla quarta fila con l’11esimo e 12esimo tempo, preceduti da Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse). Male Nicola Carraro che in sella alla Honda del Rivacold Snipers Team scatterà 26esimo e buon ultimo dopo non aver passato la Q1.

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Moto3 Qualifica 2 Brno - Repubblica Ceca - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 22 David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:04.069
2 13 Hakim Danish Aeon Credit - Mt Helmets - Msi 2:04.086 +0.017
3 28 Maximo Quiles Cfmoto Gaviota Aspar Team 2:04.490 +0.421
4 83 Alvaro Carpe Red Bull Ktm Ajo 2:04.634 +0.565
5 51 Brian Uriarte Red Bull Ktm Ajo 2:04.643 +0.574
6 8 Eddie O'shea Gryd Racing 2:05.140 +1.071
7 19 Scott Ogden Cip Green Power 2:05.179 +1.110
8 9 Veda Pratama Honda Team Asia 2:05.270 +1.201
9 66 Joel Kelso Gryd Racing 2:05.440 +1.371
10 67 Casey O'gorman Sic58 Squadra Corse 2:05.440 +1.371
11 18 Matteo Bertelle Level Up - Mta 2:05.446 +1.377
12 94 Guido Pini Leopard Racing 2:05.456 +1.387
13 31 Adrian Fernandez Leopard Racing 2:05.459 +1.390
14 73 Valentin Perrone Red Bull Ktm Tech3 2:05.514 +1.445
15 54 Jesus Rios Rivacold Snipers Team 2:05.517 +1.448
16 88 Marcos Uriarte Liqui Moly Dynavolt Intact Gp 2:05.566 +1.497
17 78 Joel Esteban Level Up - Mta 2:05.637 +1.568
18 27 Rico Salmela Red Bull Ktm Tech3 2:06.097 +2.028

Brno - Repubblica Ceca - Risultati Qualifica 2

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