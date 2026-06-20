Moto3 | Gp Brno: Almansa ancora in pole, battuti Danish e Quiles

Moto3 GP Repubblica Ceca Brno Qualifiche – Non si ferma più la striscia di pole position di David Almansa, che a Brno ottiene la terza pole position consecutiva dopo quelle ottenute al Mugello e a Balaton Park.

Il pilota del Team Intact GP ha fatto segnare il best-lap che è anche il nuovo record della pista ceca con il crono di 2:04.069, battuto il vecchio record di Alvaro Carpe, 2’04.394. Per il #22 della KTM è la quarta pole stagionale, quinta in carriera.

In prima fila anche l’ottimo Hakim Danish (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI) e il leader della classifica iridata Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), staccati rispettivamente di 0.017s e 0.421s.

I piloti del Team Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe e Brian Uriarte sono in seconda fila con il quarto e quinto tempo, davanti a Eddie O’Shea (Gryd Racing), miglior pilota Honda.

Terza fila per una KTM, quella di Scott Ogden (CIP Green Power) e per le Honda di Veda Pratama (Honda Team Asia) e Joel Kelso (Gryd Racing).

I nostri Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP -MTA) e Guido Pini (Leopard Racing) scatteranno dalla quarta fila con l’11esimo e 12esimo tempo, preceduti da Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse). Male Nicola Carraro che in sella alla Honda del Rivacold Snipers Team scatterà 26esimo e buon ultimo dopo non aver passato la Q1.

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