Moto3 | Gp Brno: Almansa ancora in pole, battuti Danish e Quiles
Terza pole consecutiva per pilota del Team Intact GP, quarta fila per Bertelle e Pini, male Carraro
Moto3 GP Repubblica Ceca Brno Qualifiche – Non si ferma più la striscia di pole position di David Almansa, che a Brno ottiene la terza pole position consecutiva dopo quelle ottenute al Mugello e a Balaton Park.
Il pilota del Team Intact GP ha fatto segnare il best-lap che è anche il nuovo record della pista ceca con il crono di 2:04.069, battuto il vecchio record di Alvaro Carpe, 2’04.394. Per il #22 della KTM è la quarta pole stagionale, quinta in carriera.
In prima fila anche l’ottimo Hakim Danish (KTM AEON Credit – MT Helmets – MSI) e il leader della classifica iridata Maximo Quiles (CFMOTO Gaviota Aspar Team), staccati rispettivamente di 0.017s e 0.421s.
I piloti del Team Red Bull KTM Ajo Alvaro Carpe e Brian Uriarte sono in seconda fila con il quarto e quinto tempo, davanti a Eddie O’Shea (Gryd Racing), miglior pilota Honda.
Terza fila per una KTM, quella di Scott Ogden (CIP Green Power) e per le Honda di Veda Pratama (Honda Team Asia) e Joel Kelso (Gryd Racing).
I nostri Matteo Bertelle (KTM LEVEL UP -MTA) e Guido Pini (Leopard Racing) scatteranno dalla quarta fila con l’11esimo e 12esimo tempo, preceduti da Casey O’Gorman (Honda SIC58 Squadra Corse). Male Nicola Carraro che in sella alla Honda del Rivacold Snipers Team scatterà 26esimo e buon ultimo dopo non aver passato la Q1.
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Moto3 Qualifica 2 Brno - Repubblica Ceca - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|22
|David Almansa
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|2:04.069
|2
|13
|Hakim Danish
|Aeon Credit - Mt Helmets - Msi
|2:04.086
|+0.017
|3
|28
|Maximo Quiles
|Cfmoto Gaviota Aspar Team
|2:04.490
|+0.421
|4
|83
|Alvaro Carpe
|Red Bull Ktm Ajo
|2:04.634
|+0.565
|5
|51
|Brian Uriarte
|Red Bull Ktm Ajo
|2:04.643
|+0.574
|6
|8
|Eddie O'shea
|Gryd Racing
|2:05.140
|+1.071
|7
|19
|Scott Ogden
|Cip Green Power
|2:05.179
|+1.110
|8
|9
|Veda Pratama
|Honda Team Asia
|2:05.270
|+1.201
|9
|66
|Joel Kelso
|Gryd Racing
|2:05.440
|+1.371
|10
|67
|Casey O'gorman
|Sic58 Squadra Corse
|2:05.440
|+1.371
|11
|18
|Matteo Bertelle
|Level Up - Mta
|2:05.446
|+1.377
|12
|94
|Guido Pini
|Leopard Racing
|2:05.456
|+1.387
|13
|31
|Adrian Fernandez
|Leopard Racing
|2:05.459
|+1.390
|14
|73
|Valentin Perrone
|Red Bull Ktm Tech3
|2:05.514
|+1.445
|15
|54
|Jesus Rios
|Rivacold Snipers Team
|2:05.517
|+1.448
|16
|88
|Marcos Uriarte
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|2:05.566
|+1.497
|17
|78
|Joel Esteban
|Level Up - Mta
|2:05.637
|+1.568
|18
|27
|Rico Salmela
|Red Bull Ktm Tech3
|2:06.097
|+2.028
Brno - Repubblica Ceca - Risultati Qualifica 2
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