Marco Bezzecchi conquista la Sprint Race di Portimao davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Scivolata per Marc Marquez a due giri dalla fine: il titolo mondiale è ancora rimandato.

La Sprint Race del Gran Premio del Portogallo regala un finale a sorpresa. Sul circuito di Portimao è Marco Bezzecchi a conquistare la vittoria, al termine di una gara condotta con grande autorità dal pilota Aprilia. Alle sue spalle chiudono Raul Fernandez e Alex Marquez, mentre Marc Marquez è costretto a dire addio alla possibilità di festeggiare il titolo mondiale già al sabato.

Il fine settimana portoghese sembrava infatti poter consegnare matematicamente il Mondiale al pilota del Ducati Lenovo Team. Dopo aver conquistato la seconda posizione in qualifica, alle spalle proprio di Bezzecchi, Marquez aveva la possibilità di chiudere i giochi nella Sprint. Per riuscirci gli sarebbe bastato ottenere un risultato utile per mantenere il vantaggio sul diretto inseguitore Jorge Martin.

Bezzecchi domina, Raul Fernandez è secondo

La partenza non vede Marquez riuscire a impensierire Bezzecchi. Il pilota Ducati perde inoltre una posizione a vantaggio di Raul Fernandez, che si inserisce tra i due e si porta in seconda posizione. Davanti, Bezzecchi prende progressivamente il largo, mentre Fernandez prova a tenere il passo dell’italiano. Marquez rimane invece stabilmente in terza posizione, senza forzare particolarmente il ritmo e con il fratello Alex alle sue spalle.

Il riminese dell’Aprilia gestisce il vantaggio fino alla bandiera a scacchi, conquistando la sua prima vittoria Sprint della stagione 2026 e la quinta in carriera. Un successo importante anche per interrompere un’astinenza che durava dalla Sprint di Phillip Island del 2025.

La caduta di Marc Marquez cambia tutto

L’episodio che cambia completamente il volto della gara arriva a due giri dalla conclusione. Marc Marquez, saldamente in terza posizione e ormai vicino a conquistare il risultato necessario per chiudere la partita iridata, perde il controllo della sua Ducati e finisce a terra. Una caduta pesantissima per il campionato, perché lo spagnolo manca l’appuntamento con il titolo mondiale e dovrà riprovarci nella gara lunga della domenica.

Ad approfittare dell’uscita di scena del numero 93 è proprio Alex Marquez, che eredita la terza posizione e completa il podio alle spalle delle due Aprilia di Bezzecchi e Raul Fernandez.

Pedro Acosta chiude quarto, davanti a Jorge Martin. Il pilota Aprilia limita così i danni e mantiene aperta la corsa al titolo, mentre Bezzecchi consolida la propria posizione nella classifica generale.

La Sprint di Portimao si conclude quindi con una vittoria importante per Aprilia e un finale amaro per Marc Marquez. La lotta mondiale non è ancora finita: tutti gli occhi sono ora puntati sulla gara di domenica.

Rivivi gli highlights della Sprint Race del GP del Portogallo nel video.



