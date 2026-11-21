Marco Bezzecchi si è finalmente sbloccato. Dopo diverse Sprint Race chiuse nelle posizioni di vertice e tanti segnali positivi mostrati nel corso della stagione, il pilota riminese è riuscito a trasformare il potenziale in risultato conquistando la vittoria nella gara del sabato a Portimao.

Un successo atteso, cercato e costruito con pazienza, arrivato al termine di una prova gestita con grande maturità su una pista resa insidiosa da alcune zone ancora umide. Per il portacolori Aprilia, il trionfo nella Sprint del Gran Premio del Portogallo rappresenta non solo un’importante iniezione di fiducia, ma anche la conferma dei continui progressi fatti nelle ultime settimane. Bezzecchi ha raccontato tutta la sua soddisfazione al termine della gara, senza però perdere di vista l’obiettivo principale: la gara lunga della domenica. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Era anche ora! (ride) Son contento, ci voleva perché è un po’ di volte che miglioriamo, arriviamo magari sul podio nella Sprint, però non ero mai stato abbastanza veloce da potermi giocare la vittoria. E le volte che potevo, avevo sempre fatto qualche errore e quindi alla fine, vuoi o non vuoi, non ce l’avevo mai fatta. Sono molto contento. È stata una sorta di liberazione, è bello. Adesso bisogna restare ovviamente molto concentrati per domani, però non nego che sono molto contento.”

Gestione degli ultimi due giri e del bagnato

“Dove vedevo che la visiera era a posto, cercavo di spingere comunque tenendomi del margine, però senza mai veramente mollare il tutto, perché avevo una gran paura che la gomma davanti si raffreddasse e qui con questi curvo dove non freni mai forte e dove non metti temperatura, è molto semplice che accada. Sapevo che i punti bagnati erano quei due-tre, quindi lì mi sono tenuto e però nel resto della pista non volevo perdere mai la concentrazione.”

Concentrazione, lucidità e gara “lunga” della domenica

“Ci sono ancora tante cose che possiamo sistemare, soprattutto con l’andare dei giri, perché anche oggi comunque il calo della gomma fa cambiare un po’ il comportamento della moto e quindi per domani che la gara sarà ancora più lunga sarà importante, però va bene così.”

Foto: Michelin

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