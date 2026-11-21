MotoGP | Gp Portogallo Sprint Race: Bezzecchi trionfa, Marquez cade e rinvia la festa iridata
Prima vittoria Sprint del 2026 per il pilota riminese dell'Aprilia, sul podio Raul Fernandez e Alex Marquez
MotoGP Sprint Race GP Portogallo – Marco Bezzecchi si aggiudica la Sprint Race del Gran Premio del Portogallo al termine di un sabato denso di colpi di scena.
Sul circuito di Portimao, il portacolori dell’Aprilia ha imposto il proprio ritmo nella gara corta, ottenendo il suo primo successo stagionale del 2026 in questo format, il quinto assoluto in carriera. L’ultima affermazione al sabato del pilota romagnolo risaliva all’appuntamento di Phillip Island del 2025.
La corsa pareva destinata a sorridere a Marc Marquez. A sole due tornate dal traguardo, il capoclassifica occupava saldamente il terzo gradino del podio, un risultato che gli avrebbe permesso di ipotecare definitivamente il Campionato. Tuttavia, una scivolata dell’alfiere del Ducati Lenovo Team ha stravolto l’esito della gara, costringendolo allo zero e posticipando i festeggiamenti per il Mondiale.
In testa, Bezzecchi ha condotto una prova impeccabile, tagliando il traguardo in solitaria. In seconda posizione si è classificato Raul Fernandez, autore di un’ottima gara in sella alla Aprilia del Team Trackhouse, staccato di 8″378. Sul terzo gradino del podio è salito Alex Marquez con la Ducati Gresini, giunto a 11″568 dal vincitore dopo aver capitalizzato al meglio lo scivolone del fratello negli ultimi giri.
Subito dietro i primi tre si è inserito Pedro Acosta, quarto davanti a Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia Racing riesce così a contenere il distacco nella generale e a restare in lizza per il titolo grazie al bottino raccolto oggi. Sesto posto per Ai Ogura, che precede Fabio Di Giannantonio, Fabio Quartararo, Iker Lecuona e Jack Miller a chiudere la zona punti.
Da registrare anche i ritiri di Brad Binder e Johann Zarco, sebbene l’episodio chiave resti l’uscita di scena di Marc Marquez, arrivato quando il Mondiale sembrava ormai assegnato.
La classifica generale vede ancora Marc Marquez in vetta a quota 431 punti, con 55 lunghezze di margine su Jorge Martin, fermo a 376. Al terzo posto sale Marco Bezzecchi con 369 punti, a 62 dalla testa e a sole 7 lunghezze da Martin. Distacchi che negano al pilota Ducati la gioia iridata. Nella classifica costruttori Ducati ha tre punti di vantaggio su Aprilia.
Per Bezzecchi, la vittoria in Portogallo assume un valore particolare: oltre a spezzare un’astinenza iniziata dopo Phillip Island 2025, il centauro riminese firma una splendida doppietta per la casa di Noale insieme al secondo posto di Raul Fernandez. Un sabato da incorniciare per il marchio Aprilia, mentre Marc Marquez è costretto a rimandare l’appuntamento con il Titolo Mondiale.
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MotoGp SPR Portimao - GP Portogallo - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|19:48.999
|2
|25
|Raul Fernandez
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|+8.378
|3
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|+11.568
|4
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|+11.888
|5
|89
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|+12.058
|6
|79
|Ai Ogura
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|+12.217
|7
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|+12.658
|8
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|+18.392
|9
|27
|Iker Lecuona
|Ducati Lenovo Team
|+19.077
|10
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|+19.467
|11
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|+21.898
|12
|96
|Jake Dixon
|Honda Hrc Castrol
|+22.380
|13
|44
|Pol Espargaro
|Red Bull Ktm Tech3
|+22.569
|14
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|+26.136
|15
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|+27.065
|16
|21
|Franco Morbidelli
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|+99.024
Portimao - GP Portogallo - Risultati SPR
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