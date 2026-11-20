Marc Marquez ha preferito non prendere troppi rischi nel venerdì di Portimao, un weekend che potrebbe regalargli il decimo Titolo Mondiale, l’ottavo in MotoGP.

Una soglia che potrebbe essere raggiunta già nella gara breve del sabato, a suggello di una stagione tra alti e bassi e contraddistinta dalla grande rimonta post Mugello, dove era a -102 punti da Bezzecchi.

Durante le pre-qualifiche del Gran Premio lusitano, tuttavia, lo spagnolo ha scelto di adottare una condotta accorta, puntando in primis al passaggio immediato in Q2 e a non commettere sbavature capaci di mettere in salita il resto del programma e anche la successiva gara di Valencia. Pur senza sfoggiare la superiorità ammirata in altre prove dell’anno, l’alfiere del team Factory di Borgo Panigale si è dichiarato appagato per quanto costruito fin qui e convinto di poter crescere ancora nei turni chiave di sabato. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Era un venerdì in cui si poteva perdere molto e guadagnare poco, anche perché arrivano due gare di fila: basta una piccola caduta per rischiare tantissimo. Invece è andata bene, abbiamo chiuso sesti e conquistato l’accesso diretto alla Q2, quindi sono contento. Evidentemente non ho ancora il passo mostrato in Malesia o in Qatar, ma cercheremo di affrontare il nostro weekend con tranquillità e calma.”

Cambio moto e ricerca della fluidità in pista

“Abbiamo cambiato moto perché abbiamo avuto un piccolo problemino su una delle due moto, ma non all’abbassatore, ma comunque qualcosa che andava verificato. Niente di grave, è tutto sotto controllo, ma abbiamo preferito passare sull’altra moto per sicurezza. Per il resto dico quello che ho già detto a Rigamonti (suo capotecnico, ndr): non è un problema della moto, sono io. Ma sono tranquillo: la moto più o meno va, magari c’è da sistemare qualcosina tra anteriore e posteriore, ma come base e assetto ci siamo. Sono io che devo riuscire a guidare in modo più fluido; su questa pista, se non sei fluido, diventa tutto molto più difficile. Quindi procediamo piano piano.”

L’importanza di prendersi qualche rischio in qualifica

“Bisogna rischiare un po’ in qualifica, perché alla fine se ci provi in e riesci a centrare la prima o la seconda fila è un bene. Credo che la seconda fila sarà il nostro obiettivo massimo domani, partendo da lì corri meno rischi in gara rispetto al partire dalla terza o dalla quarta, sia nella Sprint che nella gara lunga. Vediamo, proveremo a dare il cento per cento e cercheremo anche di toglierci un po’ di peso di dosso per guidare più puliti.”





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