Incoraggiante quarto posto nelle pre-qualifiche per Pedro Acosta nel Day 1 del Gran Premio del Portogallo, al termine di un venerdì caratterizzato da sensazioni contrastanti.

Il talento spagnolo della KTM ha infatti dovuto fare i conti con diverse difficoltà durante la sessione mattutina, faticando a trovare il giusto feeling con l’anteriore e una stabilità adeguata su un tracciato impegnativo come quello di Portimao fatto di saliscendi e lunghi curvoni.

Nelle pre-qualifiche il lavoro post-FP1 svolto insieme alla squadra ha permesso all’iberico di compiere un deciso passo avanti, consentendogli di avvicinarsi alle posizioni di vertice e di conquistare l’accesso diretto al Q2, quarto tempo assoluto.

Nonostante il risultato positivo, Acosta resta consapevole che il livello di competitività è estremamente elevato, con distacchi ridottissimi tra i protagonisti della top ten. Il pilota spagnolo guarda quindi con attenzione alla qualifica del sabato e alla preparazione della gara, convinto che il particolare approccio adottato dal team possa dare i suoi frutti soprattutto sulla distanza. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP il pilota di Mazarron, che ricordiamo il prossimo anno sarà in Ducati come team-mate di Marc Marquez.

Dichiarazioni Pedro Acosta Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“E’ stata una giornata più difficile di quanto mi aspettassi, a dire la verità. Ho faticato molto nelle FP1: la moto si muoveva parecchio e non avevo feeling con la gomma anteriore. Nel pomeriggio, però, siamo migliorati molto, le sensazioni sono cresciute e siamo riusciti a siglare un ottimo time attack. Allo stesso tempo i distacchi sono minimi dal primo fino alla top ten, perciò mi aspetto una qualifica davvero impegnativa domani.”

Il metodo di lavoro e l’approccio al weekend

“Stiamo cercando di osare un po’ di più nella messa a punto. È vero che per questo motivo al venerdì non mi sento ancora al cento per cento, ma è altrettanto vero che questo approccio ci semplifica poi il lavoro sul passo gara e su tutto il resto. Credo quindi che stiamo procedendo nella giusta direzione per arrivare competitivi alla domenica.”

Grip al posteriore e stabilità generale

“Sicuramente questo aspetto incide in parte, ma nel complesso ritengo che i nostri limiti riguardino soprattutto la stabilità generale. Ne conosciamo il motivo: da quando abbiamo introdotto l’aggiornamento aerodinamico accusiamo qualche difficoltà in più sotto questo profilo, ma del resto le corse sono così.”

Foto: Michelin

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