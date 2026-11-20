Al termine di un periodo complicato e con la riabilitazione non ancora completata, Jorge Martin prosegue la ricerca della massima performance con la sua Aprilia.

Nel primo giorno del Gran Premio del Portogallo il pilota di San Sebastian de Los Reyes ha concluso le pre-qualifiche al decimo posto, raggiungendo il traguardo fissato alla vigilia: il passaggio diretto alla Q2.

Sui continui cambi di pendenza del circuito di Portimao, il pilota spagnolo dell’Aprilia ha dovuto gestire uno stato di forma ancora parziale e una familiarità con il circuito comprensibilmente ridotta se confrontata a quella degli avversari.

Pur con qualche intoppo, Martin ha saputo alzare il proprio livello giro dopo giro durante i turni, accorciando il gap dai più veloci e acquisendo maggiore sicurezza. Una risposta positiva in prospettiva del resto del fine settimana, sebbene rimangano aspetti da mettere a punto per capire alcuni passaggi che lo penalizzano in modo particolare nel tratto conclusivo del layout lusitano. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Jorge Martin Day 1 GP Portogallo Portimao MotoGP 2026

“Il venerdì soffro, penso oggi ancora un po’ di più ed ero abbastanza lontano dai primi. Poi piano piano, run dopo run, sentivo più feeling, sentivo che trovavo quella velocità e quel feeling. Comunque è una pista complicata: se non sei al cento per cento su un tracciato così per tantissimo tempo, non è semplice, però alla fine siamo a due decimi dalla prima Aprilia che alla fine era un po’ il riferimento e poi in Q2, che alla fine è l’obiettivo.”

La condizione fisica e la gestione del dolore

“Pensavo di stare un pelino meglio, è vero che fa ancora male e ho fatto quelle cose che devo fare per non avere dolore, ma alla fine sto ancora compensando con altre parti del corpo e questo si sente. Però, per carità, non è una scusa: penso che quando sto guidando non mi fa male. Penso che adesso sono veramente stanco e voglio riposare.”

Il punto critico tra pista e moto per fare lo step

“Sembra che al T4 sia il meno favorevole, perché nel T3 ero primo, poi al T4 ho perso quattro decimi, c’è qualcosa che non torna e dobbiamo capire cos’è. Però è vero che a inizio turno ero ad un secondo e poi piano piano ho chiuso quel gap. Spero domani di fare un altro step.”

Foto: Michelin





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