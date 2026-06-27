Diretta MotoGP

MotoGP | GP Olanda 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

Live timing e commento dal TT Circuit di Assen

di Alessio Brunori27 Giugno, 2026
MotoGP | GP Olanda 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)MotoGP | GP Olanda 2026 Qualifiche in DIRETTA (live e foto)

11:51 Grazie per averci seguito! Appuntamento alle 15 con la Sprint Race!

11:31 Pole position per Jorge Martin, la 21esima in Top Class. In prima fila Ogura e Bezzecchi. Seconda fila per Fernandez, Bagnaia, Di Giannantonio. Terza fila per Marc Marquez, Pedro Acosta e Fabio Quartararo. Quarta fila per Mir, Bastianini e Alex Marquez (che non è sceso in pista in queste Q2).

11:30 BANDIERA A SCACCHI!

11:29 Quattro Aprilia al comando, Martin davanti ad Ogura, Bezzecchi e Raul Fernandez

11:28 Raul Fernandez in testa, tempo cancellato per track-limits

11:27 Tripletta Aprilia con il terzo tempo di Raul Fernandez, mentre Marc Marquez fa segnare il settimo tempo

11:26 Si avvicina alle vetta Bezzecchi, che però si “ferma” a soli 33 millesimi dal team-mate Martin

11:25 Martin in testa, mentre così come nelle FP2 si ammutolisce la KTM RC16 di Acosta

11:24 Bagnaia si porta in terza posizione

11:24 I piloti rientrano in pista per il secondo tentativo.

11:23 Cancellato anche il secondo giro cronometrato di Marc Marquez, che ancora non ha un giro cronometrato

11:22 I piloti rientrano ai box dopo il primo tentativo, in pista solo Quartararo che si porta in sesta posizione.

11:21 Bezzecchi al comando davanti a Raul Fernandez, Martin, Acosta, Ogura, Bagnaia, Di Giannantonio, Bastianini, Marquez e Quartararo

11:20 Giro cancellato a Marc Marquez per “verde” preso alla curva 13

11:19 Alex Marquez non scenderà in pista

11:18 Bezzecchi al comando con 1:30.853 davanti a Martin e Acosta

11:15 SEMAFORO VERDE! Parte il Q2

11:06 Quartararo e Mir passano in Q2

11:05 BANDIERA A SCACCHI!

11:05 Morbidelli fa segnare caschi “rossi” ma non va oltre il terzo tempo

11:03 Toprak Razgatlioglu si porta in decima posizione mentre cade Moreira, rider ok

11:00 Fabio Quartararo si porta al comando davanti a Mir e Moreira

10:59 I piloti rientrati ai box ora riprendono la via della pista per il secondo ed ultimo tentativo. Ancora senza tempo Toprak Razgatlioglu

10:57 Dopo il primo tentativo Mir comanda davanti a Moreira, Morbidelli, Binder, Quartararo, Marini, Miller, Rins, Augusto Fernandez, Vinales e Crutchlow

10:55 Mir si porta al comando con 1:31.315, quasi mezzo secondo di vantaggio, esattamente 0.403s su Moreira

10:54 Moreira davanti a Morbidelli, seguono Binder e Quartararo

10:51 SEMAFORO VERDE! Parte il Q1

10:40 BANDIERA A SCACCHI! TOP 10: Bezzecchi, Raul Fernandez, Ogura, Di Giannantonio, Marc Marquez, Acosta, Martin, Bagnaia, Alex Marquez e Franco Morbidelli

10:39 Marc Marquez è quinto a 0.379s da Bezzecchi

10:38 Caduta per Jack Miller, rider ok

10:36 Tre Aprilia al comando. Dietro a Bezzecchi Raul Fernandez che è secondo con il team-mate dello spagnolo, Ogura terzo.

10:35 Bezzecchi abbassa il suo crono facendo segnare, 1:31.611, Acosta si porta in terza posizione

10:33 Al comando sempre Bezzecchi, gli altri italiani sono Di Giannantonio secondo, Bagnaia quarto, Morbidelli ottavo, Bastianini nono e Marini 13esimo

10:31 Risale Martin, che dalle retrovie si porta in terza posizione

10:30 Si migliora ancora Acosta che si porta in quarta posizione

10:29 Acosta è rientrato in pista con la seconda KTM RC16 e si è portato in decima posizione

10:27 La migliore delle moto giapponesi è la Yamaha di Fabio Quartararo, nono

10:25 Prime posizioni invariate, Bezzecchi al comando davanti a Di Giannantonio, Bagnaia, Ai Ogura, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Marc Marquez, Fabio Quartararo e Raul Fernandez (che si è messo davangi a Luca Marini)

10:22 Ogura si porta in quarta posizione, seguito da Alex Marquez, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, Marc Marquez, Fabio Quartararo e Luca Marini

10:18 Bezzecchi al comando davanti a Di Giannantonio, Bagnaia e Alex Marquez

Problemi per Raul Fernandez e Pedro Acosta, entrambi appiedati dalle rispettive moto

10:15 FP2 IN CORSO

Diretta Qualifiche GP Olanda MotoGP 2026 – Amici di MotoGrandPrix, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Assen, dove a partire dalle 10:50 si disputeranno le qualifiche del Gran Premio d’Olanda! Seguiteci su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della qualifica.

Nelle pre-qualifiche il più veloce era stato Marco Bezzecchi che aveva preceduto Raul Fernandez e Pedro Acosta.. Quarto tempo per Ai Ogura che aveva preceduto Pecco Bagnaia e Marc Marquez.

Qualificati direttamente alla Q2 anche Fabio Di Giannantonio, Enea Bastianini, Jorge Martin e Alex Marquez, con quest’ultimo che era stato autore di una brutta caduta nelle pre-qualifiche. In Q1 tra gli altri i nostri Franco Morbidelli e Luca Marini.

Non sarà della “partita” Fermin Aldeguer, giudicato “unfit” dopo la caduta avvenuta nelle pre-qualifiche. Il centauro del Gresini Racing ha riportato una frattura alla vertebra T7, che verrà valutata nei prossimi giorni.

Bezzecchi il più veloce delle pre-qualifiche di Assen

DIRETTA QUALIFICHE GP OLANDA ASSEN DALLE 10:50

Foto: MotoGP Sports Entertainment Group

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