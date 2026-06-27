MotoGP | Gp Assen: Martin in pole davanti a Ogura e Bezzecchi, prima fila tutta Aprilia
Seconda fila per Bagnaia e Di Giannantonio, Marc Marquez è settimo
MotoGP Qualifiche GP Olanda Assen – Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Olanda classe MotoGP, decimo appuntamento del Motomondiale 2026 in programma al TT di Assen.
Il #89 dell’Aprilia l’ha ottenuta con il crono di 1:30.812, andando a precedere altre due moto della casa veneta, le RS-GP26 del giapponese Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) e del riminese Marco Bezzecchi (Team Factory), staccati rispettivamente di 0.011s e 0.033s.
Per “Martinator” si tratta della 21esima pole in MotoGP (la prima con l’Aprilia, ndr), 42esima in carriera. La pole gli mancava da 616 giorni, Phillip Island 2024. E’ la seconda volta che la casa veneta piazza tutte le sue moto in prima fila, era accaduto anche al Mugello.
Il dominio della casa veneta non finisce, in seconda fila con il quarto tempo troviamo infatti Raul Fernandez con la seconda Aprilia del SuperFile Trackhouse MotoGP Team. Accanto allo spagnolo con il quinto e sesto tempo partiranno i nostri Francesco Bagnaia (Ducati Factory) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46 Racing Team).
Per Aprilia è il primo monopolio dei primi 4 posti in griglia della propria storia, 18esima pole in top-class, la 4^ stagionale, pole ottenute con 3 piloti diversi (Bezzecchi, Ogura, Martin). È la prima pole per Aprilia nel GP dei Paesi Bassi.
Solamente settimo Marc Marquez, che si è visto cancellare due giri cronometrati per lo stesso errore, track-limits alla curva 13. Una qualifica in salita per il nove volte iridato che già da giovedì aveva dato come favorite le Aprilia.
Il #93 condividerà la terza fila con Pedro Acosta, che così come nelle FP2 ha sentito “ammutolirsi” la sua KTM RC16 e un grande Fabio Quartararo (Yamaha Factory), passato dalla Q1.
Quarta fila per Joan Mir (Honda Factory, anche lui come Quartararo passato dalla Q1, ndr), per il nostro Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) e per Alex Marquez. Quest’ultimo ha deciso di non scendere in pista per non affaticare ancora di più il suo fisico dopo la brutta caduta di ieri.
Assente il suo team-mate Fermin Aldeguer, che nella caduta avvenuta nelle pre-qualifiche ha riportato ha riportato una frattura alla vertebra T7, che verrà valutata nei prossimi giorni.
Non sono riusciti a passare la Q1 Franco Morbidelli (VR46 Racing Team), che partirà 13esimo, Diogo Moreira (Honda LCR), 14esimo, Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), 15esimo, Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 16esimo, il nostro Luca Marini (Honda HRC Castrol), 17esimo, Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP),18esimo, Maverick Vinales (Red Bull KTM Tech3), 19esimo, il tester Yamaha Augusto Fernandez, 20esimo, Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR) 21esimo e Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP), 22esimo.
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
MotoGp Qualifica 2 Assen - GP Olanda - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|89
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|1:30.812
|2
|79
|Ai Ogura
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|1:30.823
|+0.011
|3
|72
|Marco Bezzecchi
|Aprilia Racing
|1:30.845
|+0.033
|4
|25
|Raul Fernandez
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|1:30.915
|+0.103
|5
|63
|Francesco Bagnaia
|Ducati Lenovo Team
|1:30.930
|+0.118
|6
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|1:30.955
|+0.143
|7
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|1:31.131
|+0.319
|8
|37
|Pedro Acosta
|Red Bull Ktm Factory Racing
|1:31.224
|+0.412
|9
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|1:31.316
|+0.504
|10
|36
|Joan Mir
|Honda Hrc Castrol
|1:31.504
|+0.692
|11
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|1:31.604
|+0.792
Assen - GP Olanda - Risultati Qualifica 2
Clicca qui per entrare nella sezione Risultati e vedere tutte le statistiche
Leggi altri articoli in In evidenza
You must be logged in to post a comment Login