MotoGP | GP Malesia 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il Sepang International Circuit dove, alle 09:00 si disputerà la Conferenza Stampa del Gran Premio della Malesia. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti. In sala presenti solo Marc Marquez e Marco Bezzecchi.

Jorge Martin ha ricevuto il FIT dai medici e domani mattina scenderà in pista per le FP1, in modo da poter valutare le sue condizioni fisiche.

DIRETTA CONFERENZA STAMPA GP MALESIA DALLE 09:00

09:12 Con MotoGP Social, vi ringraziamo per averci seguito. Buona giornata!

Marco and @marcmarquez93 weigh in on @88jorgemartin’s determination to hit the track tomorrow 🗣️ #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/EVgc5I492U — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 29, 2026

09:09 Marquez: “Da quando sono in Ducati questa non è stata una pista cattiva per me. Questa pista richiede uno stile di guida decisamente diverso per l’attacco al tempo e per la gara lunga per un discorso di degrado gomme”

09:08 Opinioni su Qatar

Marquez: “Non possiamo dire niente”

Bezzecchi: “Mi fido dell’organizzazione, la loro decisione sarà presa sulla base di molti aspetti. Non è una discussione su cui possiamo fare qualcosa”

09:06 Opinioni su Martin

Marquez: “Contento che Martin sia in pista, i piloti ci provano sempre. Con il protocollo medico, se gli hanno dato l’idoneità vuol dire che è pronto e sarà veloce”

Bezzecchi: “Sono d’accordo con Marc, contento che sia qui. Bello averlo qui, se si sentirà bene, sarà veloce”

09:04 Bezzecchi: “Se voglio restare nella battaglia, è importante perdere meno punti possibile ma non è facile perché tutti sono velocissimi. 50 punti sono tanti, durante le gare tutto può succedere ma apprezzo quello che pensano in Ducati di me. Voglio fare il massimo. L’anno scorso nella pre-season ci siamo sentiti meglio rispetto al weekend di gara, non arriviamo qui con aspettative alte. I test sono andati meglio ma sono solo test, il weekend di gara è un’altra cosa”

09:02 Marquez: “Ho la mentalità di sempre, cercherò di fare il 100%. Siamo in un punto della stagione dove bisogna prendersi dei rischi come ho fatto in Australia nella Sprint. A volte tra fratelli non è necessario parlare, lui cercherà di vincere come farò io, durante la gara tutti sanno quello che dovranno fare”

09:01 Inizia la Conferenza Stampa!