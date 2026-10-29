MotoGP | Gp Malesia: Brembo, circuito altamente impegnativo per i freni

Brembo GP Malesia Sepang MotoGP 2026 – La MotoGP torna subito in pista e lo fa a Sepang per il Gran Premio della Malesia, 19esima tappa del Motomondiale 2026.

Sono 25 i GP disputati a Sepang, dove si è corso per la prima volta nel 1999 e da allora si è gareggiato tutti gli anni, con l’eccezione del 2020 e 2021 per la pandemia. L’anno scorso il GP Malesia fece registrare 190.977 spettatori, nuovo record per questo tracciato, oltre a contribuire per oltre 150 milioni di euro sul Prodotto Interno Lordo.

I dati del GP d’Malesia a Sepang della Brembo

Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Petronas Sepang International Circuit da 5,543 km di lunghezza rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 5 in quanto i freni vengono utilizzati per 35 secondi al giro, complice la presenza di 11 frenate: 4 sono della categoria High, una è Medium e le restanti 6 Low.

La curva più dura di Sepang

La curva più dura del Petronas Sepang International Circuit per l’impianto frenante è l’ultima prima del traguardo: le MotoGP perdono 256 km/h, il 2° delta più alto dell’anno, passando da 320 km/h a 64 km/h in 5,5 secondi in cui percorrono 259 metri grazie al carico di 5,5 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g e la pressione del liquido freno Brembo tocca gli 11,7 bar, mentre la temperatura dei dischi raggiunge i 620 °C.

Tre varianti, Gp Malesia

Anche se non come Motegi, Buriram e Spielberg, anche Sepang è un tracciato impegnativo per i freni Brembo delle MotoGP ed è molto probabile che piloti si orienteranno su dischi in carbonio Brembo da 340 mm e da 355 mm di diametro. Maggiore è il diametro dei dischi maggiori sono la forza frenante e la dissipazione del calore. D’altro canto aumentando il diametro cresce l’aggravio di peso, con effetti negativi su accelerazione e cambi di direzione. Per questa ragione la scelta della del diametro del disco freno in carbonio e sempre un compromesso tra potenza frenante e peso.

Due serie da cancellare, Gp Malesia

La Ducati è la Casa più vincente a Sepang con 9 successi in MotoGP, con 6 piloti differenti: 2 vittorie a testa per Casey Stoner, Andrea Dovizioso e Francesco Bagnaia, una ciascuno Loris Capirossi, Enea Bastianini e Alex Marquez. Manca all’appello Marc Marquez che qui non sale sul podio dal 2019 quando fu 2° con la Honda, con la quale vinse nel 2014 e 2018. A Sepang invece l’Aprilia vanta come migliori risultati due settimi posti nel GP e un 6° posto nella Sprint. Quale di queste due serie negative finirà questo week-end?

La prima radiale per la prima, Gp Malesia

A Sepang in MotoGP sono saliti sul gradino più alto del podio solo piloti italiani, spagnoli, australiani e statunitensi. Il primo ad imporsi fu Kenny Roberts Jr nella gara inaugurale della stagione 1999, con la Suzuki che disponeva della rivoluzionaria pinza radiale Brembo. L’americano concesse il bis nel 2000, poi gli italiani vinsero le 6 edizioni seguenti, alternandosi in sella a Honda, Yamaha e Ducati. D’altro canto i freni Brembo si sono sempre dimostrati validi su qualunque moto.

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