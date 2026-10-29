MotoGP | Jorge Martin torna in pista a Sepang: dichiarato fit, sarà in azione nelle FP1

Dopo il complicato weekend australiano, per Jorge Martin arriva finalmente una notizia positiva. Il pilota dell’Aprilia ha infatti ricevuto l’idoneità fisica per tornare in pista e prenderà regolarmente parte alle FP1 del Gran Premio della Malesia, primo passo di un rientro che sarà monitorato costantemente nel corso del fine settimana.

Archiviata la trasferta di Phillip Island, segnata dalla caduta nella Sprint Race e dal conseguente infortunio al polso, lo spagnolo si presenta a Sepang con sensazioni decisamente più incoraggianti. Martin ha continuato il programma di recupero nelle ultime settimane dopo la frattura composta del radio distale riportata nell’incidente australiano, seguendo un percorso terapeutico che gli ha consentito di ottenere il via libera per tornare in sella.

Gli esami svolti dopo il crash avevano già escluso ulteriori lesioni, confermando che il problema era limitato alla frattura del polso destro. Da quel momento il lavoro si è concentrato esclusivamente sulla guarigione dell’arto e sul recupero della mobilità necessaria per affrontare nuovamente un Gran Premio.

Martin è stato dichiarato “fit” dai medici nella visita del giovedì e sarà regolarmente in pista nelle prime prove libere del GP della Malesia, un passaggio fondamentale per valutare le proprie condizioni in un contesto particolarmente impegnativo come quello di Sepang.

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