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Moto2 | Gp Le Mans Gara: vittoria di Guevara su Gonzalez e Ortolà

Il migliore degli italiani è Vietti, sesto ma penalizzato da un long lap

di Jessica Cortellazzi10 Maggio, 2026
Moto2 | Gp Le Mans Gara: vittoria di Guevara su Gonzalez e Ortolà Moto2 | Gp Le Mans Gara: vittoria di Guevara su Gonzalez e Ortolà

Moto2 GP Francia Gara – A Le Mans, la gara di Moto2 è stata condizionata dalle condizioni meteo. Corsa dichiarata bagnata, ridotta inizialmente a 14 giri e subito interrotta dopo un giro con bandiera rossa per il recupero della moto di Jorge Navarro. Alla ripartenza, nuova distanza: 9 giri da disputare, ancora in condizioni di gara bagnata.

Ad ottenere la vittoria è stato Izan Guevara. Il pilota del team BLU CRU Pramac Yamaha, ha preceduto Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Ivan Ortolà (QJ MOTOR – GALFER – MSI) che completano il podio.

Quarta posizione per Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), seguito da David Alonso (CFMOTO Aspar Team) e da Celestino Vietti (SpeedRS Team), penalizzato da un long lap penalty per un contatto su Barry Baltus. Settima posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a precedere i piloti del team OnlyFans American Racing Team, Joe Roberts e Filip Salac. A chiudere la TOP 10 della classifica, troviamo Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team).

Gli altri italiani: 15esimo Tony Arbolino e 17esimo Luca Lunetta.

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moto2 Gara Le Mans - GP Francia - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 28 Izan Guevara Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 14:14.987
2 18 Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +0.566
3 4 Ivan Ortola Qjmotor - El Motorista - Msi +2.969
4 21 Alonso Lopez Italjet Gresini Moto2 +3.949
5 80 David Alonso Cfmoto Inde Aspar Team +5.165
6 13 Celestino Vietti Folladore Speedrs Team +6.011
7 81 Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact Gp +6.673
8 16 Joe Roberts Onlyfans American Racing Team +6.848
9 12 Filip Salac Onlyfans American Racing Team +9.112
10 44 Aron Canet Elf Marc Vds Racing Team +10.306
11 96 Daniel Holgado Cfmoto Inde Aspar Team +10.623
12 3 Sergio Garcia Italjet Gresini Moto2 +11.571
13 84 Zonta Van Den Goorbergh Momoven Idrofoglia Rw Racing Team +11.773
14 53 Deniz Oncu Elf Marc Vds Racing Team +12.301
15 14 Tony Arbolino Reds Fantic Racing +13.649
16 54 Alberto Ferrandez Blu Cru Pramac Yamaha Moto2 +14.469
17 32 Luca Lunetta Folladore Speedrs Team +14.664
18 98 J. Antonio Rueda Red Bull Ktm Ajo +14.791
19 99 Adrian Huertas Italtrans Racing Team +16.628
20 24 Marcos Ramirez Qjmotor - El Motorista - Msi +17.742
21 11 Alex Escrig Klint Racing Team +21.204
22 64 Mario Suryo Aji Idemitsu Honda Team Asia +22.773
23 72 Taiyo Furusato Idemitsu Honda Team Asia +24.287
24 17 Daniel Munoz Italtrans Racing Team +26.322

Le Mans - GP Francia - Risultati Gara

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