Moto2 | Gp Le Mans Gara: vittoria di Guevara su Gonzalez e Ortolà

Moto2 GP Francia Gara – A Le Mans, la gara di Moto2 è stata condizionata dalle condizioni meteo. Corsa dichiarata bagnata, ridotta inizialmente a 14 giri e subito interrotta dopo un giro con bandiera rossa per il recupero della moto di Jorge Navarro. Alla ripartenza, nuova distanza: 9 giri da disputare, ancora in condizioni di gara bagnata.

Ad ottenere la vittoria è stato Izan Guevara. Il pilota del team BLU CRU Pramac Yamaha, ha preceduto Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Ivan Ortolà (QJ MOTOR – GALFER – MSI) che completano il podio.

Quarta posizione per Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), seguito da David Alonso (CFMOTO Aspar Team) e da Celestino Vietti (SpeedRS Team), penalizzato da un long lap penalty per un contatto su Barry Baltus. Settima posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a precedere i piloti del team OnlyFans American Racing Team, Joe Roberts e Filip Salac. A chiudere la TOP 10 della classifica, troviamo Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team).

Gli altri italiani: 15esimo Tony Arbolino e 17esimo Luca Lunetta.

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