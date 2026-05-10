Moto2 | Gp Le Mans Gara: vittoria di Guevara su Gonzalez e Ortolà
Il migliore degli italiani è Vietti, sesto ma penalizzato da un long lap
Moto2 GP Francia Gara – A Le Mans, la gara di Moto2 è stata condizionata dalle condizioni meteo. Corsa dichiarata bagnata, ridotta inizialmente a 14 giri e subito interrotta dopo un giro con bandiera rossa per il recupero della moto di Jorge Navarro. Alla ripartenza, nuova distanza: 9 giri da disputare, ancora in condizioni di gara bagnata.
Ad ottenere la vittoria è stato Izan Guevara. Il pilota del team BLU CRU Pramac Yamaha, ha preceduto Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) e Ivan Ortolà (QJ MOTOR – GALFER – MSI) che completano il podio.
Quarta posizione per Alonso Lopez (ITALJET Gresini Moto2), seguito da David Alonso (CFMOTO Aspar Team) e da Celestino Vietti (SpeedRS Team), penalizzato da un long lap penalty per un contatto su Barry Baltus. Settima posizione per Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) a precedere i piloti del team OnlyFans American Racing Team, Joe Roberts e Filip Salac. A chiudere la TOP 10 della classifica, troviamo Aron Canet (ELF Marc VDS Racing Team).
Gli altri italiani: 15esimo Tony Arbolino e 17esimo Luca Lunetta.
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moto2 Gara Le Mans - GP Francia - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|28
|Izan Guevara
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|14:14.987
|2
|18
|Manuel Gonzalez
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+0.566
|3
|4
|Ivan Ortola
|Qjmotor - El Motorista - Msi
|+2.969
|4
|21
|Alonso Lopez
|Italjet Gresini Moto2
|+3.949
|5
|80
|David Alonso
|Cfmoto Inde Aspar Team
|+5.165
|6
|13
|Celestino Vietti
|Folladore Speedrs Team
|+6.011
|7
|81
|Senna Agius
|Liqui Moly Dynavolt Intact Gp
|+6.673
|8
|16
|Joe Roberts
|Onlyfans American Racing Team
|+6.848
|9
|12
|Filip Salac
|Onlyfans American Racing Team
|+9.112
|10
|44
|Aron Canet
|Elf Marc Vds Racing Team
|+10.306
|11
|96
|Daniel Holgado
|Cfmoto Inde Aspar Team
|+10.623
|12
|3
|Sergio Garcia
|Italjet Gresini Moto2
|+11.571
|13
|84
|Zonta Van Den Goorbergh
|Momoven Idrofoglia Rw Racing Team
|+11.773
|14
|53
|Deniz Oncu
|Elf Marc Vds Racing Team
|+12.301
|15
|14
|Tony Arbolino
|Reds Fantic Racing
|+13.649
|16
|54
|Alberto Ferrandez
|Blu Cru Pramac Yamaha Moto2
|+14.469
|17
|32
|Luca Lunetta
|Folladore Speedrs Team
|+14.664
|18
|98
|J. Antonio Rueda
|Red Bull Ktm Ajo
|+14.791
|19
|99
|Adrian Huertas
|Italtrans Racing Team
|+16.628
|20
|24
|Marcos Ramirez
|Qjmotor - El Motorista - Msi
|+17.742
|21
|11
|Alex Escrig
|Klint Racing Team
|+21.204
|22
|64
|Mario Suryo Aji
|Idemitsu Honda Team Asia
|+22.773
|23
|72
|Taiyo Furusato
|Idemitsu Honda Team Asia
|+24.287
|24
|17
|Daniel Munoz
|Italtrans Racing Team
|+26.322
Le Mans - GP Francia - Risultati Gara
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