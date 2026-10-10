MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Bagnaia: “Marc fa la differenza” [VIDEO]

La Sprint del Gran Premio d’Indonesia ha messo ancora una volta in evidenza le difficoltà di Pecco Bagnaia, alle prese con un problema che continua a condizionare le sue prestazioni: la fatica nel portare rapidamente le gomme in temperatura. Il pilota Ducati ha spiegato le ragioni delle difficoltà incontrate nei primi giri, sottolineando come la situazione sia migliorata soltanto nella seconda parte della gara breve.

“Errore mio, non riesco a mettere abbastanza energia”, ha ammesso Bagnaia, individuando proprio in questo aspetto uno dei limiti principali del suo sabato a Mandalika. Il pilota italiano ha perso terreno nelle fasi iniziali, pagando il tempo necessario per riuscire a sfruttare gli pneumatici.

“Oggi ci ho messo più o meno sette giri”, ha spiegato Pecco, evidenziando come il ritmo sia diventato più competitivo una volta raggiunta la corretta temperatura delle gomme. Un miglioramento arrivato, però, troppo tardi per poter ambire alle posizioni di vertice.

“Dal momento in cui è entrata in temperatura, alla fine il ritmo non era male. Ovviamente non era per vincere”, ha aggiunto, riconoscendo anche la capacità di Marc Marquez di fare la differenza. Secondo Bagnaia, lo spagnolo riesce a recuperare terreno nei settori in cui la Ducati incontra maggiori difficoltà, compensando così il distacco accumulato in altre parti del circuito.

Bagnaia e il confronto con Marquez: “Riesce a fare la differenza”

Il rendimento di Marc Marquez rappresenta un riferimento importante nell’analisi di Bagnaia, che non ha nascosto la difficoltà nel tenere il passo del compagno di squadra. Il campione spagnolo è riuscito a esprimersi a un livello elevato anche su una pista che presenta diverse insidie per la Ducati.

“Marc l’ha fatto, Di Giannantonio sta andando molto forte e domani la gara sarà sicuramente tosta. Credo che Raul e Bez non avranno lo stesso problema di oggi e quindi sarà sarà più difficile per noi, cioè per chi sta davanti, però in generale la media viene anche un po’ più nella mia direzione. E il problema mio è l’aver così poco grip, perché anche qua comunque un po’ è il problema quello, fa sì che io metta meno energia sulle gomme e quindi ci metta più tempo a far sì che a far sì che funzioni e mi complico da solo la vita”.

Mandalika, Bagnaia lancia l’allarme sulla ghiaia

Ai microfoni di Sky Sport, il pilota Ducati ha affrontato anche il tema della sicurezza del circuito indonesiano, soffermandosi sulle condizioni della ghiaia nelle vie di fuga. Un argomento tornato d’attualità dopo alcune cadute e situazioni potenzialmente pericolose. Bagnaia ha riconosciuto che in alcune zone sono stati effettuati dei miglioramenti rispetto allo scorso anno, ma ha evidenziato come il lavoro non sia ancora sufficiente.

“In dei punti sì, in altri no. E dove è caduto Quartararo ieri, purtroppo sì”, ha spiegato Pecco, riferendosi alle aree in cui la ghiaia sarebbe rimasta sostanzialmente invariata. Il pilota ha poi ricordato anche un episodio che lo ha visto protagonista, quando è finito fuori pista per evitare Toprak Razgatlioglu.

“Fortunatamente era già cambiata, perché in quel caso lì avrei rischiato di farmi molto male. Secondo me hanno fatto un miglioramento, però non è ancora abbastanza. In una pista come questa, dove c’è tantissima via di fuga, non serve neanche avere una ghiaia così tanto spessa e quindi si può sicuramente migliorare”.

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