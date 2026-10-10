MotoGP | GP Indonesia Sprint Race, Acosta: “La Top 5 era il massimo”

Pedro Acosta ha chiuso la Sprint del Gran Premio d’Indonesia consapevole dei limiti incontrati nel corso del weekend, ma anche della competitività mostrata in pista. Il pilota spagnolo ha dovuto fare i conti con una forte instabilità della moto a Mandalika, una difficoltà che gli ha impedito di spingersi oltre, nonostante il tentativo di tenere il passo dei rivali. Ha tagliato il traguardo in sesta posizione.

Acosta guarda alla gara lunga: “Vediamo cosa succederà domani”

“Ho sofferto molto per l’instabilità durante tutto il weekend e stavo spingendo davvero al massimo per cercare di eguagliare i tempi degli altri nel secondo settore”, ha spiegato Acosta al termine della Sprint.

Il problema principale è stato rappresentato dalle forti vibrazioni avvertite in sella, che hanno reso più complicato trovare il ritmo giusto.

“Avevo tantissime vibrazioni e sono finito sul verde per tre volte”, ha aggiunto lo spagnolo, sottolineando le difficoltà incontrate nel tentativo di restare agganciato ai migliori.

Nonostante una qualifica complicata, Acosta ritiene che il potenziale mostrato nella Sprint sia stato positivo. La Top 5 rappresentava, secondo il pilota, il miglior risultato realisticamente raggiungibile nella giornata, considerando le condizioni della moto e le difficoltà incontrate sul giro secco.

“Penso che la top 5 fosse il massimo che potessimo ottenere oggi, dopo una brutta qualifica. Abbiamo mostrato un buon ritmo e siamo stati in lotta, non per il podio, ma per le prime posizioni. Vediamo cosa succederà domani”.

L’obiettivo per la gara lunga sarà quindi cercare di limitare i problemi di instabilità e sfruttare il potenziale mostrato nella Sprint. La gestione delle vibrazioni potrebbe rivelarsi determinante per provare a compiere un ulteriore passo avanti a Mandalika.