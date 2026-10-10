SBK | Gp Estoril Superpole: decima pole di Bulega, che straccia la concorrenza anche all’Estoril

Decima pole position per Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), che all’Estoril firma il record della pista in 1’33.884, ad un risultato da Ben Spies. Una prestazione perfetta e ottenuta nel finale della sessione, da vero performer del cronometro. Ottime anche le prove di Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) 1’34.041, e Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) 1’34.430, con il britannico già autore del miglior tempo nelle FP3. In seconda fila spicca Alberto Surra (Motocorsa Racing), che ha saputo tenere a bada il beniamino di casa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) e un sempre più solido Yari Montella (Barni Spark Racing Team).

Settimo tempo per Jake Dixon (Honda HRC), ormai punto di riferimento di Honda, che precede un opaco Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven), poco competitivo finora. La terza fila si apre con Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team), ai danni di Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), che non va oltre l’undicesimo tempo. Dodicesimo il due volte campione del mondo Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), mentre con il tredicesimo tempo si qualifica Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), che come sempre è la prima delle Yamaha. Quattordicesimo Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), seguito da un ancor meno insidioso Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha). Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) si prende la decima posizione davanti a Somkiat Chantra (Honda HRC) e alla diciottesima posizione di Loris Baz (MGM Optical Express Racing). Tom Bridewell (Ducati Advocates) è diciannovesimo, mentre chiudono la graduatoria Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), Mattia Rato (Motoxracing) e Twan Smits (Motoxracing).

Superbike Gp Estoril, Superpole Top Six- I tempi finali:

1. Nicolò Bulega(Aruba.it Racing – Ducati) 1’33.884

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.157

3. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.546

4. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +0.627

5. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.665

6. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) +0.863