MotoGP | GP Indonesia: la brutta caduta di Quartararo nelle pre-qualifiche [VIDEO]

Fabio Quartararo è stato protagonista di una brutta caduta durante le pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia, diciassettesima prova della MotoGP 2026.

Il pilota della Yamaha ha perso il controllo della sua M1 nello stesso punto in cui nelle FP1 Pecco Bagnaia aveva evitato una caduta molto simile.

La scivolata in sé per sé non era stata molto cruenta, ma è diventata pericolosa quando l’iridato 2021 della MotoGP ha toccato la ghiaia rotolando per diversi metri e rialzandosi tenendosi il polso sinistro.

Rientrato ai box e accertatosi che quella alla mano era solo una brutta botta, si è cambiato la tuta tornando in pista riuscendo a qualificarsi direttamente per la Q2.

Questa caduta riporta alla luce la problematica della ghiaia non uguale in tutti i circuiti. Proprio lo scorso anno Marco Bezzecchi tamponò nella gara lunga della domenica Marc Marquez, con i due che finirono nella ghiaia. Ad avere la peggio fu proprio il 9 volte iridato che dovette ricorrere all’ennesima operazione alla spalla.



