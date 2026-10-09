MotoGP | GP Indonesia: Raul Fernandez si prende le pre-qualifiche: gli highlights [VIDEO]
Il pilota del Trackhouse MotoGP Team ha preceduto Bezzecchi e Martin, Acosta quarto davanti a Marquez
di Alessio Brunori9 Ottobre, 2026
Highlights Pre Qualifiche GP Indonesia Mandalika – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti delle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia classe MotoGP.
Il più veloce è stato Raul Fernandez che ha preceduto Marco Bezzecchi e Jorge Martin per il dominio Aprilia.
Quarto tempo per Pedro Acosta seguito da Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Qualificati direttamente alla Q2 Anche Fabio quartararo e le Ducati di Alex Marquez, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia.
Dovranno passare dalla tagliola della 1 tra gli altri i nostri Luca Marini ed Enea Bastianini, Con quest’ultimo caduto per ben due volte nelle pre qualifiche.
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News,
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login