MotoGP | GP Indonesia: Raul Fernandez si prende le pre-qualifiche: gli highlights [VIDEO]

Highlights Pre Qualifiche GP Indonesia Mandalika – Vi riproponiamo, qualora ve li siate persi, i momenti più importanti delle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia classe MotoGP.

Il più veloce è stato Raul Fernandez che ha preceduto Marco Bezzecchi e Jorge Martin per il dominio Aprilia.

Quarto tempo per Pedro Acosta seguito da Marc Marquez e Fabio Di Giannantonio. Qualificati direttamente alla Q2 Anche Fabio quartararo e le Ducati di Alex Marquez, Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia.

Dovranno passare dalla tagliola della 1 tra gli altri i nostri Luca Marini ed Enea Bastianini, Con quest’ultimo caduto per ben due volte nelle pre qualifiche.



