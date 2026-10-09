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MotoGP | GP Indonesia: Bagnaia, salvataggio spettacolare in FP1 [VIDEO]

Il pilota Ducati chiude tredicesimo la prima sessione del GP d'Indonesia dopo un impeding di Razgatlioglu e un grande "save"

di Alessio Brunori9 Ottobre, 2026
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Il Gran Premio di Indonesia di Pecco Bagnaia è iniziato con il tredicesimo tempo delle Free Practice 1 a 0.995s dal leader Marco Bezzecchi.

La sessione del pilota piemontese della Ducati non è stata del tutto lineare, prima un “impeding” da parte di Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) che era lento in traiettoria e successivamente un vero e proprio salvataggio quando ha perso l’anteriore della sua Desmosedici GP alla curva 3 riprendendolo alla grande.

In attesa delle pre-qualifiche che scatteranno alle nove ora italiana, una turno movimentato per il tre volte iridato. Per il pilota Ducati sarà fondamentale compiere un passo avanti nelle pre-qualifiche, turno che assegnerà i dieci “pass” diretti per la Q2.

L’obiettivo sarà quello di trovare fin da subito un miglior feeling con la Desmosedici GP 26 e sfruttare al meglio il time attack finale, evitando di ritrovarsi costretto a passare dal Q1 nelle qualifiche di sabato, cosa accaduto anche a Motegi.


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