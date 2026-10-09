MotoGP | Gp Indonesia: Fernandez da record, sue le pre-qualifiche, dominio Aprilia

MotoGP Pre-qualifiche GP Indonesia Mandalika – Raul Fernandez ha ottenuto il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia, 17esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha portato in testa alla classifica la sua Aprilia RS-GP26 con tanto di nuovo record della pista, 1:28.725, battendo l’1’28.832 che apparteneva a Marco Bezzecchi.

Proprio il riminese della casa veneta ha chiuso secondo a 0.219s dal compagno di marca e davanti al team-mate nonché leader della classifica iridata Jorge Martin, che con 1:29.206 chiude il dominio Aprilia.

Le moto della casa di Noale sembrano trovarsi a meraviglia sul tracciato di Mandalika, tracciato dove avevano già brillato lo scorso anno.

A “rompere” il dominio Aprilia è Pedro Acosta, che dopo la vittoria al Red Bull Ring e il difficile weekend di Motegi, chiude quarto a 0.669s dalla vetta con la KTM Factory.

Quinto tempo per la Ducati Factory di Marc Marquez, con il nove volte iridato che non ha mai vinto sul tracciato indonesiano e che non ha mai visto il traguardo nelle gare “lunghe” della domenica. Il suo distacco è abbastanza pesante, 0.701s dalla vetta.

Marquez è seguito dalla Desmosedici GP 26 del Pertamina Enduro VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio e da uno straordinario Fabio Quartararo, settimo con la Yamaha, crono fatto segnare dopo una brutta caduta, fortunatamente senza conseguenze.

Accedono direttamente alla Q2 anche le Ducati di Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) e Pecco Bagnaia, con quest’ultimo che a differenza di Motegi riesce ad accedere direttamente alla fase finale delle qualifiche.

Non ce l’ha fatta Alex Rins (Yamaha Factory), che ha perso la Q2 per soli 0.090s. Lo spagnolo ha preceduto il compagno di marca Jack Miller (Pramac Racing) e il giapponese Ai Ogura (Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

Luca Marini in sella alla RC213V del Team Honda HRC Castrol ha chiuso 14esimo a 1.312s dalla vetta. Dietro al pesarese Fermin Aldeguer (scivolata senza conseguenze per lui alla curva 17, ndr), Toprak Razgatlioglu (Yamaha Pramac) e Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing).

Le Honda del Team LCR di Lucio Cecchinello hanno chiuso in 18esima posizione con Johann Zarco e in 19esima con Diogo Moreira (anche lui scivolata senza conseguenze come Aldeguer, ndr). Dietro alle due RC213V le KTM del Red Bull KTM Tech3 di Maverick Vinales ed Enea Bastianini (scivolato per ben due volte, ndr) e Aleix Espargarò (con quest’ultimo che sostituisce Joan Mir in sella alla Honda Factory, ndr).

Foto: Michelin

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