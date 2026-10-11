MotoGP | GP Indonesia Gara, Bagnaia: “Mi si è chiusa davanti” [VIDEO]

Weekend complicato per Pecco Bagnaia al Gran Premio d’Indonesia. Il pilota Ducati è finito a terra al settimo giro della gara di Mandalika, mettendo fine anticipatamente alla sua corsa dopo aver faticato a trovare il ritmo e il feeling necessari per essere competitivo. Un’altra domenica difficile, condizionata da una mancanza di aderenza e da un comportamento della moto che non gli ha permesso di esprimersi al meglio.

A spiegare quanto accaduto è stato lo stesso Bagnaia, che ha individuato nella perdita dell’anteriore la causa della caduta, arrivata nel tentativo di recuperare terreno dopo un avvio complicato. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

“L’ho persa davanti, si è chiusa. Ho fatto cinque giri, non avevo velocità e per provare a fare qualcosa in più si è chiusa”, ha raccontato Pecco, descrivendo una situazione nella quale spingere maggiormente si è rivelato troppo rischioso.

Bagnaia e le difficoltà della Ducati a Mandalika

La caduta è soltanto l’ultimo episodio di un fine settimana nel quale il pilota italiano ha faticato a trovare le sensazioni giuste in sella alla Desmosedici. Secondo Bagnaia, il passo indietro compiuto ha pesato particolarmente sul circuito indonesiano, dove la mancanza di connessione con il gas e di grip ha reso tutto più complicato.

“Il passo indietro fatto, l’abbiamo accusato in questa pista, non abbiamo tanta connessione con il gas. Nel mio caso, mancanza di grip”, ha spiegato il pilota Ducati, sottolineando come le caratteristiche dell’asfalto di Mandalika abbiano messo ulteriormente in evidenza i problemi incontrati.

La pista indonesiana, infatti, non offre un livello di aderenza particolarmente elevato e richiede un supporto importante dalla gomma posteriore. Un elemento che, quando viene a mancare, rende più difficile gestire la moto e trovare il limite senza incorrere in errori.

“Questa pista non ha un grip al massimo, c’è bisogno di tanto supporto dal dietro e non avendolo fai più fatica”.

L’analisi di Pecco si è concentrata anche sul confronto con gli altri piloti Ducati. Osservando i dati, il piemontese ha notato che i colleghi della casa di Borgo Panigale disponevano di qualcosa in più, pur senza riuscire a trovare un feeling ideale.

“Guardando i dati, gli altri piloti Ducati ne avevano di più ma non avevano il feeling ideale”, ha concluso.

Una considerazione che fotografa le difficoltà incontrate dalla Ducati a Mandalika, con Bagnaia costretto al ritiro dopo appena sette giri. Per il campione italiano, la priorità resta ritrovare quella fiducia con la moto che gli permetta di spingere senza essere costantemente esposto al rischio di perdere l’anteriore.





3/5 - (11 votes)