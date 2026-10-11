CIV | Gp Vallelunga Superpole Race – Race 2: una domenica firmata Delbianco, niente da fare per i rivali, il campione fa man bassa

Dopo l’incoronazione a campione italiano di Alessandro Delbianco (DMR-Yamaha), la classe Superbike si congeda con il doppio impegno domenicale. In Superpole Race, gara esclusiva di questo ultimo round, Delbianco è stato assoluto dominatore, prendendo il comando e concludendo con una vittoria, a dir poco, senza confronti. Unico momento di stallo quando, nel corso del primo giro, l’autore della pole Gabriele Giannini (Scuderia Improve), ha tentato di resistere finché ha potuto con un bel incrocio di traiettoria. Nulla di fatto e secondo posto per il pilota capitolino, che ha battuto un agguerrito Luca Bernardi (Titano Cecchini Racing), ancora meritatamente a podio. Quarta posizione di Nicholas Spinelli (Barni Racing Team), che qui a Vallelunga ha disputato un ottimo weekend di gare, seguito da Michael Ruben Rinaldi (Bmax) in quinta, ed Emanuele Pusceddu (Axon Seven Team) in sesta. Settimo Simone Saltarelli (Vitali Racing team), ottavo Davide Stirpe (Barni Racing Team), nono Mattia Volpi (Pistard) e chiude la top ten Kevin Manfredi (Atomico Racing).

Da sottolineare le cadute di protagonisti come Matteo Morri, Michele Pirro, Riccardo Russo, Christian Gamarino e l’assenza di Lukas Tulovic (Bmax), caduto in Gara 1 e non schierato in via cautelativa per un colpo rimediato alla testa e Luca Ottaviani (Extreme racing service), bloccato ai box per un dolore alla spalla sinistra.

La Moto 4 si conclude con la vittoria di Edoardo Savino, che firma la doppietta davanti a Luca Rizzi, in quell’eterno tandem di testa che ha caratterizzato questa stagione. Terzo posto di Lorenzo Fino, che l’ha spuntata sull’altro compagno di marca Stefano Salvetti, così come nella volata finale, Andrea Benvenuti ha prevalso su Sebastian Jozef Ferrucci, sesto sotto la bandiera a scacchi.

Non pago del titolo conquistato nella gara del sabato, Lorenzo Dalla Porta conquista la sua seconda vittoria stagionale in Gara 2. Un risultato più che liberatorio, che dimostra con quale verve sia stato molto abile a non esagerare in determinate situazioni, contando su ogni risultato utile. Sciolti i nervi, si è regalato una prova trionfale. Secondo, come in classifica di campionato, Niccolò Antonelli consolida la sua posizione, davanti ad un arrembante Edoardo Colombi, giovane di vecchia conoscenza, ma new entry nella classe cadetta.

In Sportbike trionfa Filippo Bianchi a spegnere l’ultima miccia sulla rivalità di questa categoria con Emiliano Ercolani, arrivato secondo e Marcos Ruda, terzo sul podio. Nei primi sei anche Michel Agazzi, Davide Conte e Manuel Rocca.

Gara 2 della Superbike all’insegna del neo confermato campione italiano, che fa tripletta. Alessandro Delbianco (DMR-Yamaha), chiude la stagione vincendo davanti a Luca Bernardi (Titano Cecchini Racing), ancora una volta sul podio con la sua privatissima Aprilia. Terzo Gabriele Giannini (Scuderia Improve), grandissimo talento, che nulla ha potuto contro l’impatto devastante del romagnolo e del sammarinese a Vallelunga. Quarto Michael Ruben Rinaldi (Bmax), quinto Christian Gamarino (Sisma racing) davanti a Michele Pirro (Garage51), Mattia Volpi (Pistard) e Kevin Manfredi (Atomico racing). Chiude in top ten Davide Stirpe (Barni Racing Team).

La stagione del CIV è conclusa e già si parla del prossimo anno. Tra nomi e fughe di notizie, il trono della Superbike sarà quasi certamente vacante e i pretendenti sempre più agguerriti. Mentre le squadre si fermano e riordinao pezzi e idee, noi rimaniamo sull’argomento, pronti per darvi aggiornamenti.

Foto credit: Paolo Marletto