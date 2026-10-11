SBK | Gp Estoril Superpole Race: doppietta Ducati, Bulega-Lecuona. Splendido terzo posto di Surra

Spettacolare Superpole Race nel campionato Superbike, che all’Estoril registra l’ennesima doppietta Ducati con Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) e Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) che la fanno da padroni. Cambia tutto nella lotta per il terzo posto perché, anche se si conferma Alberto Surra (Motocorsa Racing), il veloce torinese attacca per tutta la corsa, mettendo nel mirino del rush finale proprio l’idolo di casa Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team). Infilato il portoghese durante l’ultimo giro, il pilota di motocorsa ha chiuso più di una porta al rivale, tagliandogli il traguardo davanti di una lunghezza netta. Quinto il veterano dei veterani, Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team), che precede un Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) decisamente migliore rispetto al sabato e Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha), anch’egli protagonista di una bella lotta. Jake Dixon (Honda HRC) e Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) completano lo schieramento dei primi nove di Gara 2, grazie a un’ottima prova di forza.

Decimo Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) seguito dal gemello Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team), attardato dopo il contatto alla prima curva, che ne ha compromesso il rendimento in gara. Reazione anche di Tom Bridewell (Ducati Advocates), che si classifica dodicesimo e precede Yari Montella (Barni Spark Racing Team), non performante come al solito. Quattordicesimo Stefano Manzi (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team), con dietro il compagno Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) e Danilo Petrucci (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), distante dai suoi giorni migliori. Diciassettesimo Loris Baz (MGM Optical Express Racing), diciottesimo Garrett Gerloff (Kawasaki WorldSBK Team), diciannovesimo Mattia Rato (Motoxracing), che con il compagno Twan Smits (Motoxracing) ultimo, mette nel “sandwich” un anonimo Somkiat Chantra (Honda HRC).

Superbike Gp Estoril Superpole Race results; Starting grid Race 2:

1. Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Iker Lecuona (Aruba.it Racing – Ducati) +0.734

3. Alberto Surra (Motocorsa Racing) +6.465

4. Miguel Oliveira (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +6.606

5. Àlvaro Bautista (Barni Spark Racing Team) +8.152

6. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +10.035

7. Xavi Vierge (Pata Maxus Yamaha) +11.642

8. Jake Dixon (Honda HRC) +12.120

9. Lorenzo Baldassarri (Team Goeleven) +12.960