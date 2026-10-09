MotoGP | GP Indonesia Day 1, Quartararo cade ma va in Q2

Il venerdì del Gran Premio d’Indonesia si chiude con sensazioni contrastanti per Fabio Quartararo. Sul circuito di Mandalika, il pilota francese riesce a conquistare l’accesso diretto alla Q2, concludendo le pre-qualifiche con il settimo tempo. Un risultato importante, arrivato dopo un venerdì complicato anche dal punto di vista fisico.

Quartararo cade alla curva 8, ma centra la Q2

Il campione francese aveva iniziato il weekend di Mandalika con l’ottavo posto nelle FP1, mostrando un buon potenziale in vista delle Prove. Nel pomeriggio aveva poi trovato rapidamente un ritmo competitivo, arrivando a occupare momentaneamente la terza posizione prima di stabilizzarsi nelle zone alte della classifica.

La sua sessione è stata però interrotta da una caduta ad alta velocità alla curva 8. L’impatto non ha provocato fratture, ma Quartararo ha riportato un problema muscolare al pollice e un dolore sul lato sinistro del corpo. Dopo essersi rialzato con cautela, il francese è riuscito a tornare in sella e a migliorare il proprio tempo, mettendo al sicuro un posto diretto nella seconda fase delle qualifiche.

Al termine della giornata, il pilota Yamaha ha raccontato le proprie condizioni, spiegando che la parte più difficile della caduta è stata l’ingresso nella ghiaia.

“Mi sento un po’ indolenzito sul lato sinistro. La caduta è stata veloce, ma non è stata grave. La parte peggiore è stata quando sono finito nella ghiaia. Fortunatamente non c’è niente di rotto, solo un infortunio muscolare al pollice, quindi siamo riusciti a tornare in moto. Domani mattina mi sveglierò con un po’ di dolore. Dopo una caduta del genere, quando devi ritrovare la concentrazione, affrontare subito due tentativi sul giro secco non è il modo migliore per tornare in sella, ma in realtà mi sono sentito piuttosto bene. Sulla moto mi sento abbastanza a mio agio. Vediamo cosa riusciremo a fare domani. Il mio obiettivo è partire nelle prime tre file”.

L’obiettivo per le qualifiche è chiaro: conquistare una posizione nelle prime tre file della griglia di partenza. Quartararo vuole quindi sfruttare la Q2 diretta per puntare a un piazzamento favorevole, valutando al tempo stesso le proprie condizioni fisiche dopo il venerdì movimentato.