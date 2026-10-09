MotoGP | GP Indonesia Day 1, Bagnaia: “Ducati migliorata in staccata”

Pecco Bagnaia ha chiuso le pre-qualifiche del Gran Premio di Indonesia (17esima tappa della MotoGP 2026 in programma a Mandalika) in decima posizione qualificandosi direttamente alla Q2.

Il pilota della Ducati che nelle FP1 aveva più volte rischiato di cadere a causa della chiusura di sterzo della sua Desmosedici si è detto abbastanza soddisfatto, anche se quando ha effettuato il giro veloce era dietro a Marco Bezzecchi uno dei più veloci su questo circuito, traendone beneficio.

Ecco cosa ha detto il pilota di Chivasso ai microfoni di Sky Sport MotoGP, dove ha sottolineato di avere avuto dei problemi di cui però non può parlare.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Day 1 GP Indonesia Mandalika Motegi MotoGP 2026

“Abbiamo lavorato tanto e abbiamo fatto tantissimi giri, abbiamo anche avuto qualche intoppo che non era mai successo. Ho dovuto fare spesso il cambio da una moto all’altra perché succedeva una cosa sulla moto che non mi permetteva di uscire sempre con la stessa. Però in ogni caso alla fine il decimo posto, dopo le difficoltà che abbiamo ultimamente, è un ottimo risultato in una pista come questa dove comunque si fatica un po’. Perdo veramente tantissimo al settore 2. Nel time attack ho avuto la fortuna di uscire con Bezzecchi. In curva 5, curva 6, curva 7 è impressionante la differenza che riesce a fare e perdiamo veramente tanto lì.

Devo dire che, come dicevo ieri, in Giappone nel weekend, soprattutto domenica, abbiamo visto delle cose e Ducati si è adoperata per cercare di darci una mano. E devo dire che qui la staccata e l’ingresso siamo messi abbastanza bene, mi trovo meglio, riesco a rallentarla meglio e questo fa per me tutta la differenza del mondo. Mi manca ancora tanto grip, soprattutto nella fase di percorrenza e primo tocco di gas, dove la moto tende a partire veramente tanto. Però, appunto, abbiamo tanti dati e ho visto da Marc che lui riesce ad avere più trazione, quindi magari indirizzare un po’ il setup in quella direzione lì potrebbe essere d’aiuto. Se riusciamo a fare un altro piccolo passo avanti possiamo provare a lottare come a Motegi: direi top 8”

A Bagnaia è stato poi chiesto il perchè di quelle tante chiusure di sterzo, ma il pilota di Chivasso non ha voluto/potuto rispondere: “Alla vigilia del weekend era dura pensare che saremmo riusciti a stare nei dieci – ha commentato Bagnaia nel media scrum -. Sono abbastanza soddisfatto. Abbiamo anche avuto un problema che mi costringeva a passare in ogni run da una moto all’altra, domani sarà risolto. Dopo la gara del Giappone abbiamo visto alcune modifiche che pensavamo potessero aiutarci, qui soprattutto in staccata e ingresso la moto è migliorata un pochino”.”

Poi a Bagnaia viene chiesto se le chiusure d’anteriore che ha avuto sono legate al problema che ha citato in precedenza: “Sì, è uno dei motivi, ma è dovuto a una cosa che non posso dire.”

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