MotoGP | GP Indonesia Day 1: doppia Q2 diretta per il Team VR46

Il Pertamina Enduro VR46 Racing Team comincia con il piede giusto il weekend del GP d’Indonesia. Sul circuito di Mandalika, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli conquistano entrambi l’accesso diretto alla Q2, chiudendo le Prove del venerdì rispettivamente in sesta e nona posizione. Un risultato importante per la squadra di Valentino Rossi, che punta a essere protagonista nel fine settimana indonesiano.

Di Giannantonio parte forte: sesto tempo a Mandalika

La prima giornata del Gran Premio d’Indonesia ha regalato indicazioni incoraggianti a Fabio Di Giannantonio. Il pilota romano si era già messo in evidenza nelle FP1, chiudendo al settimo posto dopo essere rimasto a lungo al comando della classifica dei tempi.

Il passo avanti è arrivato nel corso delle Prove, quando il numero 49 ha migliorato ulteriormente il proprio riferimento sul giro secco, confermando anche un buon ritmo. Il suo miglior crono, 1:29.430, gli ha permesso di conquistare la sesta posizione e di assicurarsi un posto diretto nella Q2 delle qualifiche.

A frenare in parte il suo tentativo di trovare il giro perfetto sono state le numerose bandiere gialle, che non gli hanno consentito di sfruttare tutte le opportunità a disposizione. Il bilancio, tuttavia, resta positivo.

“Sono molto contento di oggi, sembra che siamo partiti bene. Abbiamo studiato molto quello che è successo la scorsa settimana per poter essere più pronti possibili a Mandalika, che mi piace sempre molto. Oggi, il feeling è stato buon sin dall’inizio, avevo un buon potenziale per fare dei tempi buoni. Peccato che ci siano state tante bandiere gialle che non mi hanno permesso di fare un giro perfetto come avrei voluto. Però era importante essere precisi e stare lì. Per domani, dobbiamo ottimizzare al massimo il nostro pacchetto e avvicinarci ai rivali. Il mio obiettivo è tornare ad avere il feeling che avevo qualche gara fa e guidare normalmente, ma stiamo lavorando bene e sento che sta tornando”

Morbidelli in Q2 diretta: venerdì positivo per il numero 21

Anche Franco Morbidelli può archiviare con soddisfazione il venerdì indonesiano. Il pilota italo-brasiliano ha mostrato solidità sin dalle FP1, quando aveva concluso la sessione in sesta posizione, rimanendo stabilmente nella Top 10. Nel corso delle Prove è riuscito a migliorare il proprio tempo sul giro, fermando il cronometro sull:1:29.693. Il nono posto finale gli garantisce così l’accesso diretto alla Q2, evitando il passaggio dalla Q1.

Morbidelli ha evidenziato il lavoro svolto dalla squadra e la precisione con cui è stato seguito il programma della giornata. Il risultato rappresenta una buona base di partenza, anche se il pilota è consapevole della necessità di compiere un ulteriore passo avanti per poter ambire a posizioni importanti.

“Essere direttamente in Q2 significa che è stato un buon venerdì: siamo stati molto precisi con il nostro programma di lavoro ed è andata molto bene. In genere, la prima giornata è spesso buona e, prima di Mandalika, ci sono state altre gare dove il venerdì siamo andati forte, anche più di oggi. Un grande merito va al team, che fa sempre un ottimo lavoro e studia una strategia giusta. Manteniamo la fiducia alta e questo slancio per riuscire a migliorare domani. È stato un venerdì positivo, ma ho bisogno di migliorare ancora se vogliamo puntare a risultati interessanti domani. Rimaniamo fiduciosi, continuiamo a spingere, rimanendo consapevoli del nostro andamento”

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