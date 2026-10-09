MotoGP | GP Indonesia Day 1, Marquez: “Meglio di quanto mi aspettassi” [VIDEO]

Dopo un venerdì che sulla carta si preannunciava complicato, Marc Marquez ha sensazioni decisamente migliori rispetto alle aspettative iniziali.

A Mandalika il pilota Ducati ha chiuso le pre-qualifiche del GP d’Indonesia 2026 in quinta posizione, un risultato che lo mantiene pienamente in corsa per il weekend e che conferma i progressi mostrati nel corso della giornata sul difficile tracciato indonesiano.

In un circuito storicamente impegnativo sotto il profilo fisico e tecnico e dove non ha mai finito una gara domenicale, Marquez ha preferito concentrarsi soprattutto sulla ricerca della continuità e sulla preparazione del passo gara, aspetto che considera particolarmente incoraggiante in vista delle gare del fine settimana.

Il numero 93 ha evidenziato come alcune aree del tracciato continuino a rappresentare un punto critico, soprattutto nel confronto con i rivali più veloci. In particolare, le Aprilia sembrano fare la differenza nel veloce tratto compreso tra le curve 5 e 7, dove riescono a mantenere una percorrenza particolarmente efficace. Tuttavia lo spagnolo guarda soprattutto al confronto interno con le altre Ducati, consapevole che per restare nella lotta per le posizioni di vertice sarà necessario trovare ancora qualcosa sul piano della prestazione pura.

Se il time attack non ha restituito una posizione ancora più avanzata in classifica, i segnali arrivati sul ritmo di gara sono invece stati decisamente positivi. Il lavoro effettuato con la gomma media ha fornito indicazioni incoraggianti, permettendo al pilota di accumulare dati preziosi in ottica Sprint e gara lunga. Proprio la scelta degli pneumatici potrebbe diventare uno degli aspetti chiave del weekend, considerando le caratteristiche molto particolari dell’asfalto di Mandalika e le elevate temperature che mettono a dura prova il lato sinistro delle coperture. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Day 1 GP Indonesia Mandalika MotoGP 2026

“Avere due piloti davanti non è mai l’ideale, ma sono comunque soddisfatto: alla fine il venerdì è andato meglio di quanto mi aspettassi. Temevo di fare più fatica e di trovarmi più staccato, invece siamo partiti subito con un buon ritmo e con un distacco contenuto. Questo ci ha consentito di lavorare bene sul passo gara durante il pomeriggio. È vero che sul time attack ho incontrato qualche difficoltà in più, ma vedremo se domani riusciremo a fare un ulteriore salto in avanti. Nel complesso sono contento, perché il quinto posto va oltre le mie aspettative iniziali. Le Aprilia sono molto veloci nelle curve 5, 6 e 7, in quel punto sono davvero molto veloci ed è proprio lì che accuso le difficoltà maggiori, ma il confronto è rispetto agli altri piloti Ducati, non solo all’Aprilia. Il mio obiettivo resta dare il 100% in ogni settore, anche se devo ammettere che in curva 2 fatico ancora un po’. Con la gomma media il lavoro è stato proficuo e il passo si è rivelato buono. Ora dobbiamo valutare bene la mescola soft, che sul lato sinistro è decisamente più morbida: credo sia una scelta poco fattibile per la gara sulla lunga distanza, ma sarà senz’altro la soluzione ideale per la Sprint.”





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