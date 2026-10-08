MotoGP | GP Indonesia 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Indonesia – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Mandalika dove, a partire dalle 10:00, si terrà la Conferenza Stampa del Gran Premio di Indonesia. Seguiteci su questa pagina per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti (Martin, Marquez, Bezzecchi).

Diretta Conferenza Stampa MotoGP Indonesia dalle 10:00

10:15 E con MotoGP Social, si conclude la Conferenza Stampa. Grazie per averci seguito! Buona giornata!

Qual’è la vostra più grande paura?

Martin: “La mia preoccupazione più grande è quella di farmi male.”

Marquez e Bezzecchi: “Direi senza dubbio l’oceano.”

10:07 Domanda a tutti e tre i piloti su nuovo format qualifiche 2027 con doppia griglia

Jorge Martin: “Sarà un periodo molto impegnativo, visto il cambiamento importante. Dovremo adattarci rapidamente e gestire bene i rischi, perché ci saranno diverse occasioni in cui sarà necessario spingere al limite. L’unico aspetto che gradisco un po’ di più è l’assenza del warm up. Sarebbe utile coinvolgere maggiormente i piloti con qualche domanda o confronto in più da parte dell’organizzazione, ma al momento non ci viene richiesto alcun parere.”

Marc Marquez: “Nel complesso mi piace. Sarà sicuramente impegnativo dal punto di vista fisico, ma sono curioso di scoprire come funzionerà. Trovo interessante avere due qualifiche separate, perché evita che un unico risultato condizioni entrambe le gare. I team e l’organizzazione decidono, o accetti così o te ne vai. Acosta dice che col nuovo format si accorceranno le carriere dei piloti? Sono d’accordo con Pedro.

Marco Bezzecchi: “Mi piace abbastanza questa novità. Richiederà uno sforzo fisico maggiore, però sarà interessante vedere come si svilupperà. L’aspetto migliore è la presenza di due qualifiche distinte, così un errore non condiziona tutto il weekend.”

10:07 Domanda a Marquez e Bezzecchi su accoglienza fans Indonesia

Marc Marquez: “A Mandalika riceviamo sempre un’accoglienza straordinaria. Vedere così tanti giovani appassionati è un segnale importante, perché dimostra quanto il futuro di questo sport sia solido qui.”

Marco Bezzecchi: “L’accoglienza è stata fantastica. Ho avuto la fortuna di partecipare alle parate ogni anno e la risposta del pubblico continua a crescere. È davvero emozionante vedere così tanti bambini tra i tifosi.”

10:06 Marco Bezzecchi: “L’obiettivo è essere subito competitivi e iniziare il weekend nel miglior modo possibile già da domani. Come ha sottolineato Jorge, ogni stagione fa storia a sé: dovremo affrontarla con il giusto approccio mentale e cercare di ottenere il massimo. Sono leggermente più attardato rispetto a Martin e Marquez e questo fa sì che abbiano loro il peso maggiore sulle spalle. Da parte mia non cambia nulla: l’obiettivo è rimanere agganciato alla battaglia, in pista come in classifica.”

10:04 Marc Marquez: “Arrivo in Indonesia con uno stato d’animo diverso rispetto agli anni passati. Ora l’obiettivo è lavorare al massimo delle mie possibilità. Farò semplicemente del mio meglio, è l’unica cosa su cui sono concentrato. Sulla carta sembra una pista che si adatta bene ad Aprilia, ma cercheremo di restare il più possibile a contatto con loro.”

10:02 Jorge Martin: “Sono molto positivo riguardo alla moto, non tanto per i risultati quanto per il feeling che riesco ad avere quando la guido. Abbiamo l’impressione di aver trovato una soluzione per ogni problema e questo ci ha permesso di fare un netto progresso. Non ho aspettative particolari qui in Indonesia, dobbiamo battagliare e vedremo.”

10:00 Inizia la Conferenza Stampa!