MotoGP | Marquez polemico sul nuovo format qualifiche: “Non decidiamo noi”

Il nuovo format dei weekend MotoGP introdotto a partire dal 2027 e che prevede due griglie di partenza separate tra Sprint e gara domenicale fa già discutere.

La modifica più significativa riguarda l’inserimento di una sessione di qualifica aggiuntiva il venerdì, destinata a definire la griglia di partenza delle Sprint Race. Una novità che non sembra aver convinto tutti i piloti, a partire da Marc Marquez.

Il campione spagnolo della Ducati ha espresso chiaramente i propri dubbi durante il weekend del GP d’Indonesia, interrogandosi sulle reali motivazioni alla base della riforma. Dal suo punto di vista, infatti, il cambiamento rischia soltanto di aumentare ulteriormente il carico di lavoro dei piloti in un calendario già particolarmente intenso.

Dal 2027 il venerdì sarà infatti composto da una FP1 di 45 minuti, una FP2 di 30 minuti e da una nuova sessione di qualifica della durata di 15 minuti che assegnerà le posizioni sulla griglia della Sprint. Le qualifiche che determineranno la partenza del Gran Premio resteranno invece al sabato, mentre la tradizionale sessione di warm up domenicale verrà eliminata.

Dichiarazioni Marc Marquez Nuovo Format Qualifiche MotoGP 2027

“Il punto è che sarebbe interessante capire quale sia l’obiettivo principale di questo cambiamento, perché per il pilota significa soltanto maggiore intensità e maggiori esigenze. Con il programma attuale è già sufficiente. Ma non siamo noi a decidere. È così e basta, e dobbiamo stare zitti. Voglio dire, decidono i team e gli organizzatori. Quindi o lo accetti o lo lasci. È così e basta.”

Poi sulle parole di Pedro Acosta (suo prossimo team-mate) che ha parlato di possibili ripercussioni sul fisico visto le sessioni e lo stress in più ha aggiunto: “Sono completamente d’accordo. La mia carriera è quasi finita, sono totalmente d’accordo con Acosta. È vero.”

Acosta aveva detto: “Non abbiamo scelta, per questo non importa davvero cosa ne pensiamo. Sarà davvero un anno difficile, perché sai quanto stress ha un pilota durante un weekend di MotoGP, perché spesso il weekend inizia già mercoledì con pre-eventi e tutte queste cose. Abbiamo già molte sessioni in cui dobbiamo rischiare tutto, le qualifiche, la sprint e la gara principale, già quattro. E abbiamo 22 volte due gare (Sprint e domenicale, ndr). Per questo, non so se sarà la cosa migliore fare una qualifica sprint venerdì con 22 piloti in pista, Q1 con ancora con 22, Q2, gara sprint e gara principale. Capirei questo nuovo format se avessimo metà delle gare sprint (un pò come la Formula 1 dove non tutte le gare hanno la Sprint, ndr), ma il problema è che abbiamo già molte gare. Se controlli tutta la lista dei piloti, non ce ne sono molti che non hanno avuto infortuni durante tutta la stagione.”

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