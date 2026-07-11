MotoGP | GP Germania Sprint Race, Marquez: “Contento, ma conta la domenica”

Marc Marquez ha rispettato i pronostici e in un circuito a lui “amico” come quello del Sachsenring, dove vanta nove vittorie di cui otto consecutive (si parla di gara domenicali, ndr), ha centrato prima la pole position e poi la vittoria nella Sprint Race.

Per il nove volte iridato 19esima vittoria nelle gare del sabato, quarta stagionale dopo quelle di Goiania, Jerez e Balaton, 35esimo podio Sprint.

Questa vittoria lo avvicina al leader del Mondiale Jorge Martin, sono 32 i punti di distacco dal pilota dell’Aprilia, con Marquez quinto e in piena corsa nonostante un inizio di stagione difficile, culminato con l’ennesima operazione alla spalla destra. Ecco cosa ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Germania Sachsenring MotoGP 2026

“Sia Alex (Marquez) che ‘Diggia’ (Di Giannantonio) erano molto forti, dobbiamo capire cosa fare domani e sistemare delle cose. Sono contento, ma è domenica il giorno importante. Dopo qualche giro forte ho capito che non aveva senso rischiare, sapevo che il T4 era dove mi sentivo forte. Domani non penso che le Aprilia saranno competitive, noi abbiamo la moto più forte e penso che la vittoria domani ce la giocheremo io, Alex e ‘Diggia’. Mando un messaggio di buon recupero a Bezzecchi che sarebbe stato anche lui in lotta.”

La vittoria di Marc Marquez nella Sprint Race del GP di Germania MotoGP 2026 conferma ancora una volta il suo dominio assoluto sul Sachsenring, un tracciato che negli anni è diventato sinonimo del #93. La pole position conquistata al sabato e il successo nella Sprint rappresentano l’ennesima dimostrazione di quanto il catalano riesca a esprimere qui un livello di competitività superiore alla media, indipendentemente dalla moto o dalle condizioni fisiche.

Il Sachsenring, con il suo layout tortuoso e quasi completamente sinistrorso, è una pista che richiede sensibilità, precisione e una gestione perfetta delle gomme. Marquez ha costruito la sua leggenda proprio su queste caratteristiche: la capacità di mantenere una velocità di percorrenza altissima nelle curve a sinistra e di sfruttare ogni centimetro del tracciato. Anche quest’anno, nonostante un inizio di stagione complicato e l’ennesima operazione alla spalla destra, il catalano ha dimostrato di poter tornare competitivo ai massimi livelli.

La 19esima vittoria Sprint della carriera, la quarta stagionale, è un risultato che pesa anche in ottica classifica. Il distacco da Jorge Martin scende a 32 punti e Marquez, ora quinto, si ritrova pienamente in corsa per il titolo. La sua progressione nelle ultime gare è stata evidente: dopo un avvio difficile, ha ritrovato fiducia, velocità e soprattutto costanza, elementi fondamentali per restare agganciato al gruppo dei migliori.

Foto: Michelin

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