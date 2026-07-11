MotoGP | Gp Germania Sprint Race: vince Marquez, Di Giannantonio è terzo

MotoGP Sprint Race GP Germania Sachsenring – Era il favorito sulla carta visto gli impressionanti numeri e non ha tradito le attese, Marc Marquez dopo la pole position vince anche la Sprint Race del Gran Premio di Germania corso al Sachsenring.

Per il nove volte iridato 19esimo successo nelle gare del sabato, quarto stagionale dopo quelli di Goiania, Jerez e Balaton, 35esimo podio Sprint.

Sul podio con lui suo fratello Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) e Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) per una tripletta Ducati. Alex e “Diggia” sono arrivati vicini a Marc, esattamente a 0.368s e 0.445s.

Si conferma tra i più veloci Ai Ogura, vincitore ad Assen e miglior Aprilia al traguardo. Il giapponese del SuperFile Trackhouse MotoGP Team ha preceduto il suo team-mate Raul Fernandez e Jorge Martin, quest’ultimo in sella all’unica Aprilia del Team Factory visto il forfait di Marco Bezzecchi che in una caduta avvenuta nelle qualifiche ha riportato la frattura scomposta della clavicola sinistra, clavicola che verrà operata dal Dr. Giuseppe Porcellini.

Settimo al traguardo un Pecco Bagnaia mai della partita sin dalle pre-qualifiche. Il tre volte iridato della Ducati ha chiuso davanti alla KTM Factory di Pedro Acosta e alle migliore delle moto giapponesi, la Yamaha dell’iridato 2021 della MotoGP Fabio Quartararo, ultimo pilota a punti.

Decimo al traguardo il rookie Honda LCR Diogo Moreira, seguito dal compagno di marca Luca Marini (Team Factory), da Brad Binder (KTM Factory) e da Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP).

Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) ha chiuso 15esimo davanti a Joan Mir (Honda Factory), alle Yamaha di Alex Rins (Team Factory) e Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) e alla Honda del Team LCR di Cal Crutchlow (che ricordiamo sostituisce ancora il convalescente Johann Zarco, ndr).

Ultimo al traguardo un’irriconoscibile Maverick Vinales, arrivato al traguardo a 31.185s dal vincitore e a 8.256s da Crutchlow. Caduta senza conseguenze per Franco Morbidelli, rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team.

La classifica iridata vede Martin al comando con un vantaggio di 11 punti su Bezzecchi, Di Giannantonio è terzo a -13, Ogura quarto a -23 e Marc Marquez quinto a -32.

Da segnalare che questa è stata la prima gara con griglia di partenza distanziata, una modifica gradita ai piloti e che sembra aver funzionato.

Foto: Michelin

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