MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bastianini: “Abbiamo fatto un piccolo step” [VIDEO]

Il Gran Premio dell’Ungheria è iniziato in modo caotico, con un incidente multiplo alla Curva 1 che ha coinvolto cinque piloti. Nonostante il rischio iniziale, Enea Bastianini è riuscito ad evitare problemi, guadagnando diverse posizioni già nel primo giro, risalendo rapidamente la classifica. Il pilota italiano si è poi inserito nella lotta per le posizioni di vertice, mostrando un buon passo gara e completando diversi sorpassi nelle fasi iniziali. Tuttavia, alcuni episodi sfortunati e una penalità hanno condizionato la sua progressione, costringendolo a una rimonta fino al nono posto finale dopo una gara combattuta fino all’ultimo giro.

Dichiarazioni Enea Bastianini Sprint Race Brno MotoGP 2026

“È stata una gara strana. Quando ho visto l’incidente alla curva 1, ho pensato che potesse esserci una bandiera rossa. Ma siamo andati avanti e mi trovavo in una buona posizione, in lotta per un buon risultato. Poi sono arrivato alla curva 1 senza freni, dopo che la moto aveva iniziato a muoversi molto in uscita dall’ultima curva. Sono andato dritto e, quando sono rientrato in traiettoria, ho visto Joan molto tardi. C’è stato un contatto e mi è stato comminato un Long Lap. Poi ho provato a recuperare, ma ho tagliato la chicane. Ho perso la posizione su Toprak e ho cercato di perdere un secondo, ma probabilmente non ci sono riuscito. Quindi ho dovuto fare un’altro Long Lap! Dopo di che è stata una gara folle, ed era molto difficile sorpassare i piloti davanti. Il grip era più basso rispetto a ieri e il vento è cambiato durante la gara. Quando ero da solo i miei tempi sul giro erano buoni, ed è questo l’aspetto importante. Sono riuscito a superare Brad all’ultima curva per il nono posto. Non sono soddisfatto perché oggi non ho espresso tutto il mio potenziale, ma riproveremo a Brno”





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