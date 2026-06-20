MotoGP | GP Brno Sprint Race, Di Giannantonio: “Avevamo il potenziale per fare di più”

Fabio Di Giannantonio ha chiuso al quarto posto la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca, un risultato che lascia sensazioni contrastanti al pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Al termine della gara di Brno, il romano ha spiegato come la scelta della gomma posteriore media non abbia dato i risultati sperati, impedendogli di sfruttare appieno il potenziale mostrato nel corso del weekend. Di Giannantonio si è comunque detto fiducioso in vista della gara lunga di domenica, convinto di poter lottare per posizioni ancora più importanti.

Assente invece dalle interviste Franco Morbidelli: il pilota italo-brasiliano non si è sentito bene al termine della Sprint (conclusa al dodicesimo posto, ndr) e ha preferito rinunciare agli incontri con i media.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio, Sprint Race GP Brno

“Avevo una grande moto, pensavamo che la media fosse una grande scelta, mi prendo la responsabilità. Abbiamo fatto quarti e speriamo di rifarci per domani. Penso che avevo un bel potenziale, anche dietro Marc mi sembrava di averne di più ma in uscita di curva perdevo tanto. Abbiamo tutto in regola per fare meglio, dobbiamo scegliere bene la gomma. Avrei avuto un gran passo e per domani lo possiamo mostrare ancora. L’obiettivo era rimanere lì e venire su da metà gara ma ho perso grip, ero sulle uova e non avevo nessun vantaggio”



