MotoGP | GP Brno Sprint Race, Bezzecchi: “Ho sofferto per tutta la gara”

Marco Bezzecchi archivia con amarezza la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca. Il pilota dell’Aprilia, protagonista di un sabato complicato sul tracciato di Brno, è stato costretto al ritiro dopo una caduta alla curva 3 nelle fasi finali della gara. Il leader del Mondiale (+15 su Jorge Martin, ndr) ha analizzato ai microfoni di Sky le difficoltà incontrate nel corso della Sprint, soffermandosi in particolare sul comportamento della gomma anteriore e sulle sensazioni avute in pista.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Sono dispiaciuto. Ho sofferto tutta la Sprint, non sono mai stato veloce, ho messo la media sapendo che avrei sofferto all’inizio, Ogura è in forma e va veramente forte. Con la media sono abbastanza veloce, poi ho cercato di resistere ma sono andato in difficoltà con la gomma davanti che si è scaldata tantissimo e l’ho persa alla curva 3. Bisogna rifarsi domani. Qua sulla destra si scalda tanto la gomma, le poche staccate sono sulla sinistra ed è sempre una fase delicata, ho fatto un piccolo errore ma l’importante è capire come fare bene per gestire tutto domani”





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