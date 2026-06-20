MotoGP | GP Brno, Bagnaia si prende la Sprint: gli highlights [VIDEO]

Highlights Sprint Race Brno – Francesco Bagnaia conquista la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno e ritrova il sorriso dopo un sabato perfetto. Il pilota Ducati Lenovo scatta al meglio dalla prima fila e mantiene il comando della gara fino alla bandiera a scacchi, resistendo nel finale agli attacchi di uno straordinario Ai Ogura.

Il rookie giapponese del team Trackhouse, autore della sua prima pole position in MotoGP, conferma l’ottimo feeling con il tracciato ceco e mette pressione a Bagnaia negli ultimi passaggi, chiudendo però in seconda posizione e centrando il miglior risultato della sua giovane carriera nella classe regina.

Completa il podio Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati sfrutta al meglio una gara ricca di colpi di scena e porta a casa punti preziosi in chiave campionato. Decisiva la caduta di Marco Bezzecchi a pochi giri dalla conclusione: il leader della classifica perde il controllo della sua Aprilia quando era in lotta per le posizioni di vertice e lascia sul tracciato punti pesantissimi (Martin si avvicina a -15, ndr).

Weekend complicato anche per Pedro Acosta, finito a terra nel corso della Sprint mentre cercava di risalire il gruppo. Il pilota KTM è stato costretto al ritiro dopo una scivolata senza conseguenze fisiche.

Per Bagnaia si tratta di una vittoria importante sia dal punto di vista morale che della classifica, un successo costruito con una partenza perfetta e una gestione impeccabile della gara. Alle sue spalle Ogura conferma di essere una delle sorprese più brillanti della stagione, mentre Marquez approfitta degli errori degli avversari e rilancia le proprie ambizioni iridate in vista della gara lunga di domenica.

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