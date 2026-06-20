MotoGP | GP Brno Sprint Race, Marquez: “Per vincere serve andare forte dalle FP1”

Marc Marquez chiude al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio della Repubblica Ceca non appuntamento della MotoGP 2026.

Il 9 volte iridato della Ducati che così come il suo team-mate pecco Bagnaia aveva scelto una gomma soft al posteriore non è riuscito ad inserirsi nella lotta per la vittoria anche perché “imbottigliato” nel traffico ad inizio gara.

Guidare in “scia” agli avversari nelle prime fasi di gara non lo ha aiutato ma alla fine è comunque arrivato un buon risultato su una pista destrorsa. Ecco cosa ha detto il #93 della casa di Borgo Panigale che ora è quinto in classifica a -65 dal leader Marco Bezzecchi.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race Gp Repubblica Ceca Brno MotoGP 2026

“Sono contento per questo podio perché mi aspettavo una Sprint difficile – ha detto a Sky Sport – Ho fatto fatica con la gomma nuova dietro e la scia davanti, ma sono stato calmo. Quando ho preso Ogura era impossibile sorpassare e ho deciso di essere più calmo. All’ultimo giro ho visto che era troppo rischioso. La Sprint è così, quando sei dietro a più moto è peggio perché non puoi staccare, si chiude davanti. Importante che ogni volta mi sento meglio e che in un circuito destrorso sono arrivato vicino al primo. Sto meglio, ma se vuoi lottare per la vittoria, devi spingere dalle FP1. Vediamo dove possiamo arrivare.”

Il terzo posto ottenuto da Marc Marquez nella Sprint Race del GP Repubblica Ceca MotoGP 2026 rappresenta un risultato importante per il pilota della Ducati, soprattutto considerando le difficoltà incontrate nelle prime fasi della gara. Il #93 ha infatti dovuto fare i conti con un avvio complicato, rimanendo intrappolato nel traffico e trovandosi costretto a guidare in scia, una condizione che ha limitato la sua capacità di frenare forte e impostare le curve come preferisce.

La scelta della gomma soft posteriore, condivisa con Pecco Bagnaia, non ha offerto il vantaggio sperato nei primi giri, quando la temperatura e la pressione della gomma non erano ancora ottimali. Marquez ha spiegato come la combinazione tra gomma nuova e aria sporca generata dalle moto davanti abbia reso difficile trovare stabilità e fiducia, soprattutto nelle staccate più impegnative del circuito di Brno.

Nonostante questo, il nove volte campione del mondo ha mostrato grande lucidità. Ha scelto di non forzare quando ha raggiunto Ai Ogura, consapevole che un sorpasso in quelle condizioni sarebbe stato troppo rischioso. Una decisione che conferma la sua maturità e la capacità di leggere la gara con intelligenza, evitando errori che avrebbero potuto compromettere un risultato comunque prezioso.

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