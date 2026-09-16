MotoGP | GP Austria, Bagnaia: “Non ci arrendiamo”

Pecco Bagnaia arriva al Red Bull Ring dopo l’ennesimo weekend disastroso di questa MotoGP 2026. Reduce dalla gara di casa di Misano dove ha raccolto zero punti, proverà ad invertire la rotta in Stiria.

Forte dei risultati e delle vittorie conquistate qui negli ultimi anni, il pilota italiano è determinato a tornare protagonista e a ritrovare le sensazioni migliori fin dalle prime sessioni in pista, cosa che raramente gli è accaduta in questa stagione.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“A Misano non è stato facile concludere il weekend con una caduta davanti a tutti i tifosi, ma dobbiamo continuare a lavorare insieme alla squadra. L’Austria è un tracciato dove storicamente Ducati ha sempre saputo fare la differenza e dove in passato ho ottenuto grandi risultati. Non ci arrendiamo e continuiamo a spingere per tornare a essere protagonisti.”

La tappa austriaca rappresenta per Bagnaia un punto di svolta potenziale soprattutto per il morale. Misano ha lasciato un segno pesante, perché cadere davanti al proprio pubblico amplifica ogni emozione, ogni errore, ogni dettaglio che non funziona. Eppure, proprio da quel momento difficile nasce la determinazione che Pecco porta con sé verso il Red Bull Ring, un circuito che negli ultimi anni gli ha regalato alcune delle sue prestazioni più solide. La pista di Spielberg, con le sue frenate violente e le accelerazioni decise, esalta le caratteristiche della Ducati e si sposa perfettamente con lo stile di guida di Bagnaia, che ama gestire la moto in ingresso curva e sfruttare tutta la potenza in uscita.

Bagnaia vuole tornare protagonista, e lo vuole fare in un luogo che conosce bene, dove sa di poter essere veloce, preciso e incisivo. La determinazione non manca, la fiducia nella squadra nemmeno. Ora tocca alla pista confermare le sensazioni e trasformare la voglia di riscatto in risultati concreti, cosa che sino ad ora non è accaduto.

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