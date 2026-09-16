MotoGP | GP Austria, Marquez: “Misano mi ha dato una grande carica”

Il circus della MotoGP approda in Stiria per il quindicesimo round del Mondiale 2026, tornando su uno dei tracciati più simbolici dell’era recente.

È qui che, dieci anni fa, si aprì un capitolo decisivo della storia Ducati: nel 2016 Andrea Iannone riportò la Rossa al successo nella classe regina, inaugurando una fase di dominio tecnico e sportivo che avrebbe segnato l’intero decennio.

Da quel giorno, la Desmosedici GP non ha mai mancato l’appuntamento con la vittoria al Red Bull Ring, centrando almeno un trionfo in ognuna delle dieci stagioni successive, includendo anche la perla di Jorge Martin nel GP di Stiria del 2021. Un ciclo di supremazia certificato dai tre acuti di Andrea Dovizioso, dai tre sigilli di Pecco Bagnaia e dalle affermazioni firmate da Iannone, Jorge Lorenzo, Martin e Marc Márquez.

Proprio Marquez arriva in Austria con l’intenzione di capitalizzare il momento d’oro. Reduce da un fine settimana impeccabile a Misano, dove ha raccolto un altro bottino pieno da 37 punti, Marquez ha completato una rimonta impressionante di 102 lunghezze, riprendendosi la leadership della classifica iridata. Un risultato che ha permesso a Ducati di tornare in cima anche nella graduatoria riservata ai costruttori, confermando la solidità del progetto e la forza complessiva del pacchetto tecnico.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Austria Red Bull Ring MotoGP 2026

“Arriviamo da un weekend perfetto: la vittoria a Misano mi ha dato una grande carica, anche grazie all’affetto dei tantissimi tifosi Ducatisti. Qui in Austria, l’anno scorso sono stato competitivo e dobbiamo sfruttare al massimo questo momento positivo insieme a tutta la squadra, continuando a lottare con i migliori.”

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