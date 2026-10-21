MotoGP | GP Australia 2026: Conferenza Stampa in DIRETTA
Le dichiarazioni dei piloti presenti alla press del giovedì
di Jessica Cortellazzi21 Ottobre, 2026
Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Phillip Island per la Conferenza Stampa del Gran Premio d’Australia. Seguiteci su questa pagina, a partire dalle 07:00, per non perdervi le dichiarazioni dei protagonisti. Saranno presenti: Marco Bezzecchi, Raul Fernandez e l’idolo di casa, Jack Miller, al suo ultimo GP di casa in MotoGP.
Diretta Conferenza Stampa GP Australia dalle 07:00
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