MotoGP | Joan Mir salta anche l’Australia, Honda Factory in pista con il solo Marini

Joan Mir salterà il Gran Premio d’Australia, 18esimo appuntamento della MotoGP 2026 in programma questo weekend a Phillip Island.

Il Campione del Mondo 2020 della Top Class, insieme al proprio staff medico, ha stabilito che il weekend australiano arriva troppo presto per poter tornare in pista. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni.

Il pilota spagnolo non sarà sostituito, Aleix Espargarò (tester HRC) dopo il ritiro volontario dal GP d’Indonesia, ha accusato una sindrome compartimentale cronica da sforzo durante un test privato al Sepang International Circuit e nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico a Barcellona.

In pista per il Team Factory il solo Luca Marini, che per l’ultima volta sarà in pista sullo splendido tracciato australiano. Con l’edizione 2026 del Gran Premio d’Australia si chiuderà infatti un’epoca per Phillip Island, prima del trasferimento ad Adelaide previsto dal 2027.

Un circuito amato da tifosi e piloti, che renderà questo appuntamento ancora più speciale, con tutti pronti a inseguire un ultimo momento di gloria. Per Honda, Phillip Island rappresenta una pista ricca di ricordi: dal primo successo ottenuto nel 1989 con Wayne Gardner fino alle 15 vittorie conquistate nella classe regina.

Luca Marini punta a tornare protagonista e a lottare nuovamente con i migliori. Nel 2025 il pilota italiano aveva centrato due piazzamenti nella top ten sul veloce e imprevedibile tracciato australiano, eguagliando così il suo miglior risultato in carriera a Phillip Island nella classe regina.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Australia Phillip Island MotoGP 2026

“Torniamo al lavoro dopo una breve pausa mentre ci prepariamo ad affrontare tre gare consecutive. Phillip Island è un circuito che tutti i piloti amano: percorrere il rettilineo con davanti soltanto il mare è qualcosa di davvero unico e, naturalmente, il layout della pista è diverso da qualsiasi altro presente in calendario. L’obiettivo è goderci questo weekend e conquistare più punti possibile. So che il team ha continuato a lavorare anche durante questa settimana tra una gara e l’altra per cercare di migliorare le nostre prestazioni. Restano cinque gare, cinque occasioni per mostrare tutto ciò che siamo riusciti a costruire insieme in questi anni.”

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