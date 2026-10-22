MotoGP | GP Australia: la sfida Michelin a Phillip Island

Gp Australia Phillip Island MotoGP 2026 – Il Motomondiale continua la sua trasferta oltreoceano con l’appuntamento australiano, diciottesimo round della stagione 2026. Dal 23 al 25 ottobre i piloti della MotoGP scenderanno in pista a Phillip Island, uno dei tracciati più spettacolari e impegnativi dell’intero calendario.

Situato su un’isola a sud di Melbourne e affacciato sullo Stretto di Bass, il circuito australiano è lungo 4,445 km e si distingue per le sue curve veloci, i repentini cambi di direzione e la presenza limitata di staccate violente. Un layout che mette a dura prova soprattutto il lato sinistro degli pneumatici.

Dopo il rifacimento completo dell’asfalto avvenuto nel 2024, il tracciato offre oggi un livello di grip particolarmente elevato. Grazie ai dati raccolti nelle ultime due edizioni, Michelin dispone ormai di riferimenti consolidati e ha quindi deciso di confermare per il Gran Premio d’Australia 2026 le stesse specifiche utilizzate con successo dodici mesi fa.

Un circuito unico per le sollecitazioni sugli pneumatici

Phillip Island presenta una configurazione particolare, con sette curve a sinistra e cinque a destra. Le numerose pieghe percorse ad alta velocità costringono le moto a lunghi tempi di percorrenza in piega, generando carichi meccanici e termici molto elevati sul lato sinistro delle gomme, soprattutto al posteriore.

La parte destra degli pneumatici, al contrario, è sottoposta a uno stress decisamente inferiore e deve essere in grado di raggiungere rapidamente la temperatura ideale ogni volta che torna a contatto con l’asfalto. Proprio questo diverso livello di utilizzo tra i due lati rappresenta una delle principali sfide tecniche del weekend australiano.

Per rispondere a tali esigenze, Michelin porterà pneumatici asimmetrici sia all’anteriore sia al posteriore, caratterizzati da una spalla sinistra più resistente per sopportare i maggiori carichi e controllare meglio le temperature. Una soluzione adottata solamente in altre due piste del calendario: Sachsenring e Valencia.

Confermata la stessa allocazione vista nel 2025

Forte dei risultati ottenuti nella scorsa edizione, Michelin ha mantenuto invariata la propria selezione di gomme. Per l’anteriore saranno disponibili tre opzioni della gamma Power Slick, nelle mescole Soft, Medium e Hard, tutte con costruzione asimmetrica. Al posteriore i piloti potranno scegliere invece tra le specifiche Soft e Medium, anch’esse sviluppate per resistere alle elevate sollecitazioni del lato sinistro.

L’obiettivo è garantire ai team la possibilità di trovare il miglior compromesso tra rapidità di entrata in temperatura, stabilità, grip in percorrenza e costanza di rendimento nell’arco dell’intera gara.

In caso di condizioni di bagnato entreranno invece in gioco le Power Rain, disponibili nelle mescole Soft e Medium, con struttura simmetrica all’anteriore e asimmetrica al posteriore.

Il meteo resta la grande incognita

A rendere ancora più complesso il lavoro di tecnici e piloti ci penserà, come spesso accade a Phillip Island, il meteo. La posizione costiera del circuito lo espone infatti a forti raffiche di vento e a cambiamenti repentini delle condizioni atmosferiche. Anche in primavera australe le temperature possono restare piuttosto basse, mentre piogge improvvise possono alternarsi rapidamente a periodi di sole.

Variabili che influenzano direttamente la temperatura dell’asfalto e il comportamento degli pneumatici, rendendo fondamentale la versatilità delle gomme selezionate da Michelin per affrontare ogni possibile scenario.

Dichiarazioni Piero Taramasso responsabile delle competizioni a due ruote di Michelin Motorsport

“Phillip Island è un circuito davvero insolito. È molto veloce e scorrevole, con poche frenate intense e curve lunghe che sottopongono gli pneumatici a sollecitazioni considerevoli. La sua caratteristica principale è l’asimmetria: il lato sinistro delle gomme lavora duramente, mentre quello destro è sottoposto a uno stress molto inferiore. Per questo motivo, come accade anche al Sachsenring e a Valencia, portiamo pneumatici asimmetrici sia all’anteriore che al posteriore.

L’asfalto, rinnovato nel 2024, offre un buon livello di aderenza e ora disponiamo di una solida base di dati di riferimento. Abbiamo quindi deciso di utilizzare esattamente le stesse specifiche del 2025, con tre opzioni anteriori e due posteriori. Lo scorso anno hanno funzionato molto bene e siamo fiduciosi che possano rispondere ancora una volta alle esigenze di questo circuito.

L’altra grande incognita è il meteo. A Phillip Island possiamo trovare basse temperature, vento forte e pioggia, ma anche condizioni più calde. La nostra allocazione deve essere in grado di affrontare tutte queste situazioni. Infine, si tratta di una pista dove le gare sono sempre molto combattute, con distacchi ridotti e numerosi sorpassi. Ci aspettiamo ancora una volta un grande spettacolo.”

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