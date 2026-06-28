MotoGP | GP Assen, le dichiarazioni di Ogura, Fernandez e Martin

Ai Ogura ha conquistato la sua prima vittoria in carriera nella classe regina. Il pilota giapponese del team TrackHouse, ora è a -25 punti dal leader del Mondiale, Jorge Martin. Raul Fernandez ha concluso la gara in seconda posizione, dimostrando di meritarsi il rinnovo del contratto (si parla di biennale), mentre Jorge Martin con il terzo posto e la caduta di Marco Bezzecchi, è in testa alla classifica Mondiale con un vantaggio di 7 punti.

Ecco le dichiarazioni dei Top 3 al termine della gara.

Dichiarazioni Ai Ogura, GP Assen

“Potevo vedere la situazione in cui si trovavano (Martin e Fernandez, ndr), quindi sapevo che il mio passo era un po’ migliore del loro. Non stavo forzando, stavo semplicemente facendo la mia gara e il distacco tra me e loro continuava ad aumentare. Ovviamente non è stata una sensazione piacevole, perché mi sembrava che quattro o cinque giri fossero lunghissimi. Per me, vincere ad Assen ha reso tutto ancora più speciale, perché è uno dei miei circuiti preferiti.

Ho vinto anche la gara di Moto2 qui. Quindi sono davvero felice di aver corso davanti a tutti i tifosi in questo posto. E quando ho tagliato il traguardo, ho provato un’enorme soddisfazione”

Dichiarazioni Raul Fernandez, GP Assen

“Grazie ad Aprilia per aver fatto una moto incredibile. Oggi l’obiettivo era il podio, ho perso tempo dietro a Jorge ma poi mi sono tranquillizzato, aspettando di vedere se faceva un errore. Quando Ai si avvicinava l’ho sorpassato per vedere se si davano fastidio. Chapeau ad Ai, complimenti alla squadra. Poi si è scaldata tanto la gomma anteriore, quello mi ha fatto perdere la vittoria. Il prossimo anno ci sarà una gara più divertente ma la MotoGP è ancora difficile”

Dichiarazioni Jorge Martin, GP Assen

“Gara fisica. Prima di tutto, voglio mandare tutta la forza a Marco (Bezzecchi, ndr), non è bello vedere un pilota cadere così e in particolare se è il tuo compagno di squadra. Sono partito al massimo, ho provato a tenere il passo che potevo per mantenere le gomme fresche alla fine. Ai e Raul sapevo che arrivavano Ero pronto a lottare ma non ne avevo più e ho pensato a portare a casa dei punti che servono. Arriviamo sempre tardi alla domenica ma speriamo di lavorare meglio alla prossima”