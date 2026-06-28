MotoGP | Gp Assen, tripletta Aprilia: Ogura vince, KO di Bagnaia e Bezzecchi

MotoGP Gara GP Olanda Assen – Ai Ogura ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Assen, decimo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del team Trackhouse ha ottenuto il suo primo successo nella classe regina, precedendo il compagno di squadra, Raul Fernandez. A concludere il podio, l’altra Aprilia di Jorge Martin.

Ai piedi del podio la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, seguita dalla Ducati Gresini Racing di uno stoico Alex Marquez e dalla KTM di Enea Bastianini.

Settimo Marc Marquez, a precedere la Yamaha di Fabio Quartararo. A chiudere la Top 10, troviamo la KTM di Brad Binder e la Yamaha di Alex Rins.

Brutta caduta per Marco Bezzecchi: escluse al momento fratture ma verrà trasportato all’ospedale per accertamenti.

Ritiro per Francesco Bagnaia presumibilmente per un problema ai freni. Martin guida ora la classifica iridata con 193 punti. Bezzecchi è staccato di sette lunghezze, mentre Fabio Di Giannantonio è terzo a -16. Con la vittoria di oggi il giapponese Ogura si porta in quarta posizione a -25 mentre Marc Marquez è quarto a -40.

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