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MotoGP | Gp Assen, tripletta Aprilia: Ogura vince, KO di Bagnaia e Bezzecchi

Fernandez e Martin sul podio

di Jessica Cortellazzi28 Giugno, 2026
MotoGP | Gp Assen, tripletta Aprilia: Ogura vince, KO di Bagnaia e BezzecchiMotoGP | Gp Assen, tripletta Aprilia: Ogura vince, KO di Bagnaia e Bezzecchi

MotoGP Gara GP Olanda Assen – Ai Ogura ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Assen, decimo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del team Trackhouse ha ottenuto il suo primo successo nella classe regina, precedendo il compagno di squadra, Raul Fernandez. A concludere il podio, l’altra Aprilia di Jorge Martin.

Ai piedi del podio la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, seguita dalla Ducati Gresini Racing di uno stoico Alex Marquez e dalla KTM di Enea Bastianini.

Settimo Marc Marquez, a precedere la Yamaha di Fabio Quartararo. A chiudere la Top 10, troviamo la KTM di Brad Binder e la Yamaha di Alex Rins.

Brutta caduta per Marco Bezzecchi: escluse al momento fratture ma verrà trasportato all’ospedale per accertamenti.

Ritiro per Francesco Bagnaia presumibilmente per un problema ai freni. Martin guida ora la classifica iridata con 193 punti. Bezzecchi è staccato di sette lunghezze, mentre Fabio Di Giannantonio è terzo a -16. Con la vittoria di oggi il giapponese Ogura si porta in quarta posizione a -25 mentre Marc Marquez è quarto a -40.

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MotoGp Gara Assen - GP Olanda - I tempi


Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap
1 79 Ai Ogura Superfile Trackhouse Motogp Team 40:21.905
2 25 Raul Fernandez Superfile Trackhouse Motogp Team +2.004
3 89 Jorge Martin Aprilia Racing +3.512
4 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +9.315
5 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp +10.140
6 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 +10.388
7 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team +10.288
8 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +19.039
9 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +20.302
10 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +20.669
11 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +35.383
12 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +37.244
13 12 Maverick Vinales Red Bull Ktm Tech3 +36.755
14 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr +38.127
15 47 Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing +76.826
16 35 Cal Crutchlow Castrol Honda Lcr +0.000

Assen - GP Olanda - Risultati Gara

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