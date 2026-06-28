MotoGP | Gp Assen, tripletta Aprilia: Ogura vince, KO di Bagnaia e Bezzecchi
Fernandez e Martin sul podio
MotoGP Gara GP Olanda Assen – Ai Ogura ha conquistato la vittoria del Gran Premio di Assen, decimo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota del team Trackhouse ha ottenuto il suo primo successo nella classe regina, precedendo il compagno di squadra, Raul Fernandez. A concludere il podio, l’altra Aprilia di Jorge Martin.
Ai piedi del podio la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, seguita dalla Ducati Gresini Racing di uno stoico Alex Marquez e dalla KTM di Enea Bastianini.
Settimo Marc Marquez, a precedere la Yamaha di Fabio Quartararo. A chiudere la Top 10, troviamo la KTM di Brad Binder e la Yamaha di Alex Rins.
Brutta caduta per Marco Bezzecchi: escluse al momento fratture ma verrà trasportato all’ospedale per accertamenti.
Ritiro per Francesco Bagnaia presumibilmente per un problema ai freni. Martin guida ora la classifica iridata con 193 punti. Bezzecchi è staccato di sette lunghezze, mentre Fabio Di Giannantonio è terzo a -16. Con la vittoria di oggi il giapponese Ogura si porta in quarta posizione a -25 mentre Marc Marquez è quarto a -40.
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MotoGp Gara Assen - GP Olanda - I tempi
|Pos
|Num
|Pilota
|Moto
|Team
|Tempo
|Gap
|1
|79
|Ai Ogura
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|40:21.905
|2
|25
|Raul Fernandez
|Superfile Trackhouse Motogp Team
|+2.004
|3
|89
|Jorge Martin
|Aprilia Racing
|+3.512
|4
|49
|Fabio Di Giannantonio
|Pertamina Enduro Vr46 Racing Team
|+9.315
|5
|73
|Alex Marquez
|Bk8 Gresini Racing Motogp
|+10.140
|6
|23
|Enea Bastianini
|Red Bull Ktm Tech3
|+10.388
|7
|93
|Marc Marquez
|Ducati Lenovo Team
|+10.288
|8
|20
|Fabio Quartararo
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|+19.039
|9
|42
|Alex Rins
|Monster Energy Yamaha Motogp Team
|+20.302
|10
|10
|Luca Marini
|Honda Hrc Castrol
|+20.669
|11
|33
|Brad Binder
|Red Bull Ktm Factory Racing
|+35.383
|12
|43
|Jack Miller
|Prima Pramac Yamaha Motogp
|+37.244
|13
|12
|Maverick Vinales
|Red Bull Ktm Tech3
|+36.755
|14
|11
|Diogo Moreira
|Pro Honda Lcr
|+38.127
|15
|47
|Augusto Fernandez
|Yamaha Factory Racing
|+76.826
|16
|35
|Cal Crutchlow
|Castrol Honda Lcr
|+0.000
Assen - GP Olanda - Risultati Gara
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