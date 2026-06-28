MotoGP | GP Assen Gara, Ogura: “Vittoria fantastica”

Il giorno in cui Ai Ogura ha finalmente scritto il proprio nome tra i vincitori della classe regina è arrivato ad Assen, nel tempio della velocità. Una domenica che il pubblico olandese ricorderà a lungo: quasi 110.000 tifosi hanno assistito alla trasformazione del giapponese del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, passato in poche settimane da promessa in crescita a protagonista assoluto. Dopo il secondo posto nella Sprint e la vittoria del compagno Raul Fernandez il sabato, l’aria nel box americano era carica di aspettative. E Ogura non ha tradito.

La pioggia della notte aveva raffreddato l’asfalto e l’atmosfera, ma non la determinazione dei due piloti Trackhouse, che si sono presentati sulla griglia del TT Circuit Assen con una fiducia nuova e la scelta condivisa delle Michelin media. Da lì, una gara che ha cambiato la storia recente della MotoGP: sorpassi, ritmo, leadership alternata e un finale che ha consegnato a Ogura la sua prima vittoria in carriera nella Premier Class, rompendo un digiuno giapponese che durava dal trionfo di Makoto Tamada nel 2004.

Assen ha visto nascere un nuovo vincitore, ma anche la conferma di un progetto tecnico che sta crescendo in modo esponenziale: la Aprilia RS‑GP26 ha portato due piloti Trackhouse sul podio e ha completato una giornata perfetta per la casa di Noale, con Jorge Martin terzo e nuovo leader del Mondiale. Per il team americano, è il primo storico 1‑2 in un Gran Premio e il weekend più ricco di sempre, che li proietta al secondo posto nel Team Championship.

Ogura ha vinto, Fernandez ha completato la festa, e la MotoGP ha trovato un nuovo equilibrio: quello in cui Trackhouse non è più una sorpresa, ma una realtà solida e ambiziosa. Ora lo sguardo è già rivolto al Sachsenring, dove tra due settimane inizierà un’altra battaglia.

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“Questa prima vittoria significa molto per me, molto per noi. Quando ho tagliato il traguardo c’era tanta felicità e soddisfazione. Nell’ultima gara ero davvero vicino alla prima posizione, finalmente l’abbiamo ottenuta qui e sono felicissimo. Durante la gara, ho sbloccato il dispositivo posteriore alla curva uno e in qualche modo tra la curva uno e la curva tre si è riattivato, non so perché, ma per fortuna sono riuscito a riportarlo alla normalità. A dire il vero, non mi aspettavo una lotta così serrata tra me e Raul (Fernandez, suo team-mate, ndr) e ho perso così tante posizioni che è stato difficile recuperare. Il mio ritmo era abbastanza buono da raggiungerlo, superarlo e persino creare un piccolo distacco: è stata dura, ma fantastica.”

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