MotoGP | Ai Ogura torna in pista al Red Bull Ring

Ai ogura tornerà in pista al Red Bull Ring, dove questo weekend è in programma il Gran Premio d’Austria, 15esimo appuntamento della MotoGP 2026.

Il pilota giapponese del Trackhouse MotoGP Team aveva saltato per infortunio le gare di Aragon e Misano e ora aspetta solo il “fit” dei medici della MotoGP per poter tornare in sella alla sua Aprilia. Di seguito il comunicato della squadra.

Il SuperFile Trackhouse MotoGP Team conferma con soddisfazione che Ai Ogura farà il viaggio verso il Red Bull Ring per il prossimo appuntamento del Campionato MotoGP. Il pilota giapponese ha completato l’intervento chirurgico effettuato alla vigilia del weekend di Aragón e ha seguito un intenso programma di riabilitazione a Barcellona nelle ultime tre settimane.

Ogura si sottoporrà alla valutazione medica obbligatoria del giovedì, condotta dallo staff sanitario del Campionato. In caso di idoneità, sarà nuovamente al comando della RS‑GP26 #79 del SuperFile Trackhouse MotoGP Team, pronto a riprendere il lavoro necessario per ritrovare ritmo, sensibilità e velocità dopo un mese di assenza dalle competizioni.

Il Team resta fiducioso e determinato nel supportare il rientro di Ogura, con l’obiettivo di riaccendere la sua corsa nel Campionato e proseguire il percorso di crescita intrapreso nella stagione 2026.

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