MotoGP | Ufficiale, Senna Agius rider KTM Tech3 dal 2027

La notizia era nota nel paddock della MotoGP ed ora è arrivata anche l’ufficialità, Senna Agius, attuale rider Intact GP Moto2, correrà con in Top Class in sella alla KTM del Team Tech3.

Come recita il comunicato ufficiale della squadra, il ventenne australiano si è ormai affermato come uno dei giovani talenti più rilevanti della Moto2, distinguendosi per velocità, costanza e capacità di vincere gare. Nel corso della sua esperienza nella categoria, Agius ha ottenuto diverse vittorie e numerosi podi, confermando il proprio valore mentre si prepara al passo successivo della sua carriera.

La sua esplosione è arrivata attraverso il Moto2 European Championship: vicecampione nel 2022, poi campione l’anno seguente. Da lì è approdato nel FIM Moto2 World Championship nel 2024, stagione in cui ha conquistato anche un podio.

La crescita del pilota australiano lo ha trasformato in un protagonista stabile della categoria, oggi in lotta per un posto nella top‑3 del campionato 2026. Le sue prestazioni gli hanno ora aperto la porta per realizzare l’ambizione di una vita: correre al massimo livello del motociclismo mondiale.

Il suo arrivo completerà la line‑up Tech3 per il 2027, dove affiancherà Luca Marini. Insieme formeranno un mix di esperienza e gioventù mentre Tech3 inaugura un nuovo capitolo della collaborazione con KTM ed entra nella prossima era della MotoGP, caratterizzata da regolamenti e moto completamente nuovi.

Dichiarazioni Senna Agius Ingaggio KTM Tech3 MotoGP 2027

“Oggi si è avverato un sogno che ho da tutta la vita: arrivare in MotoGP. Tantissimi anni di duro lavoro mi hanno portato a questo momento, e sono incredibilmente grato a Guenther e a tutti in Tech3 per aver creduto in me e per avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora di ripagare la loro fiducia. Conosco la sfida che mi aspetta, ma sono pronto a imparare, lavorare duro e diventare la migliore versione di me stesso insieme a questo team.

Un enorme grazie alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti coloro che mi hanno sostenuto e hanno fatto sacrifici lungo il mio percorso. Vorrei anche ringraziare ogni team, ingegnere e meccanico con cui ho lavorato negli anni: ognuno di loro ha avuto un ruolo nell’aiutarmi ad arrivare fin qui. Non vedo l’ora di iniziare e rendere tutti orgogliosi.”

Dichiarazioni Guenther Steiner Ingaggio Senna Agius KTM Tech3 MotoGP 2027

“Crediamo che Senna abbia le qualità per compiere un passo molto importante in MotoGP. Ha mostrato velocità e maturità impressionanti in Moto2, ma ciò che ci ha colpito davvero è stata la sua determinazione a continuare a migliorare e il suo atteggiamento verso il lavoro necessario per avere successo.

Stiamo costruendo un team per una nuova era della MotoGP, e volevamo combinare esperienza e giovane talento. Senna rappresenta una parte entusiasmante di questo futuro. Sappiamo che avrà molto da imparare, ma siamo pronti a supportarlo in questo percorso. Siamo molto felici di accoglierlo in Tech3 e non vediamo l’ora di vederlo crescere con noi.”

Dichiarazioni Nicolas Goyon Ingaggio Senna Agius KTM Tech3 MotoGP 2027

“Senna ha dimostrato durante tutta la sua carriera in Moto2 di avere sia la velocità sia la mentalità per affrontare questa nuova sfida. È ancora giovane, quindi c’è molto potenziale da sviluppare insieme, e siamo entusiasti di far parte della prossima fase della sua carriera.

Iniziare la MotoGP con regolamenti e moto completamente nuovi sarà una grande sfida per ogni pilota, ma ci dà anche l’opportunità di costruire qualcosa insieme fin dall’inizio. Senna ha fame di imparare, lavora duro e ha già dimostrato di poter lottare davanti. Siamo molto felici che si unisca a Tech3 e non vediamo l’ora di scoprire cosa potremo ottenere insieme.”

5/5 - (2 votes)