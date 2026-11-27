La notizia del ritiro di Marc Marquez continua a rappresentare il tema principale del weekend del GP di Valencia. Molti suoi colleghi hanno voluto parlare del dieci volte iridato, tra questi anche Fabio Di Giannantonio.

Il pilota del Pertamina Enduro VR46 Racing Team ha spiegato di aver accolto la notizia con sorpresa e tristezza, sottolineando quanto Marquez abbia rappresentato un punto di riferimento per l’intero paddock. Oltre ai risultati ottenuti in carriera, Di Giannantonio ha evidenziato l’importanza del Campione di Cervera come esempio sportivo e umano, ricordando come anche lo studio dei suoi dati sia stato fonte di apprendimento per molti colleghi.

Nel corso degli anni i due si sono incrociati più volte in pista, dando vita a duelli combattuti e momenti di confronto che hanno contribuito ad alimentare una reciproca conoscenza. Per il pilota romano, però, ciò che resta più evidente è il rispetto nei confronti di un avversario capace di vincere dieci titoli mondiali e di scrivere pagine indimenticabili della storia del Motomondiale.

Infine, interpellato sulle possibili conseguenze del ritiro dello spagnolo sul mercato piloti, il #49 ha preferito non sbilanciarsi, spiegando che le questioni contrattuali sono seguite dal suo manager Diego Tavano e che, a suo avviso, gran parte degli equilibri per la stagione 2027 sembrano essere già stati definiti.

Dichiarazioni Fabio di Giannantonio Day 1 GP Valencia MotoGP 2026

“Sicuramente non me lo aspettavo. Sinceramente provo tristezza, perché è un peccato perdere un Campione così grande che abbiamo nella griglia. Veramente provo da imparare anche da lui. È sicuramente uno sportivo incredibile, è un dieci volte Campione del Mondo, non si può mai dire niente. Quando sei un pilota cerchi di rispettare tutti i rivali allo stesso modo, ma ovviamente Marc non è uno dei tanti, è una leggenda, come altri, ma lui è una leggenda. Sono soltanto orgoglioso di aver condiviso la pista con lui, aver imparato e studiato anche dai dati da lui. Sono triste perchè mi sarebbe piaciuto correre per più tempo con lui, però gli auguro sicuramente tutto il meglio per il futuro e un’enorme congratulazione per la carriera.”

Le sfide in pista e fuori

“Ci siamo sfidati più volte in pista e anche fuori ogni tanto, sinceramente, in momenti che magari non si vedono alle telecamere, però sicuramente c’è un enorme rispetto da parte mia: non puoi non averlo, sarei davvero stupido a dire il contrario, e da parte mia c’è un rispetto enorme.”

La situazione contrattuale e le voci sul futuro

“Ho Diego (Tavano, suo manager, ndr)che si occupa di qualsiasi tipo di contratto e io non ho un contratto, quindi teoricamente è già tutto definito un po’ per tutti; non mi aspetto cambiamenti chissà quanto grandi, sinceramente. Quindi non saprei davvero cosa rispondere: per il momento mi sembra tutto già fatto.”





5/5 - (2 votes)